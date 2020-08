Keine Konsequenz, nur Brüche: Michael Schmidts Fotokunst

Unter dem Titel "Ein Mann sieht Grau" hob die Wochenzeitung DIE ZEIT Schmidt 1996 in den Olymp der deutschen Fotografie. Sie feierte ihn als Autodidakten, der ins Allerheiligste der modernen Kunst eingezogen war, mit Serien wie „Waffenruhe“, die die Stimmung in Berlin kurz vor dem Fall der Mauer in Bilder übersetzte, oder wie "Grau" mit Porträts, in denen er zur Gewohnheit gewordene Verhaltensmuster hinterfragte, in der es um Identität oder deren Verlust ging. 1996 hatte Schmidt als erster deutscher Fotograf eine Einzelausstellung im Museum of Modern Art in New York bekommen – mit der Bildreihe "Einheit", entstanden nach der deutschen Wiedervereinigung.

Vergangenheit ist kein Denkmal

Schmidt analysiert darin radikal wie kaum ein anderer die Kontinuität deutscher Geschichte, vom Nationalsozialismus über den Mauerbau bis zum Mauerfall. "Vergangenheit muss man gegenwärtig halten, aber nicht als Denkmal“, sagte er, „ich muss sie neu definieren, ich muss sie brechen." Ermuntert hat ihn dazu auch der Kurator Thomas Weski, den die Zeitlosigkeit von Schmidts Bildern nach wie vor begeistert. Sei es die Verlorenheit des Menschen in der modernen Stadtgesellschaft, die Strukturen der industriellen Agrarwirtschaft oder die Spaltung in Reich & Arm: "Seine Werkgruppen helfen mir, die Welt besser zu verstehen, weil er sie für mich schon als Bild formuliert hat – und ich kann dann damit umgehen in der Auseinandersetzung."

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin: "Michael Schmidt – Retrospektive. Fotografien 1965–2014", noch bis 17. Januar 2021