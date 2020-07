Keine Kompromisse: So penibel war "Playboy" Gunter Sachs

Sachs versuchte sich früh am Zeitraffer und an der Super-Zeitlupe, spielte mit der Digitaltechnik, probierte aus, oft mit fulminanten Ergebnissen. Sein Ski-Film "Happening in White", zu dem derselbe Peter Thomas die Musik schrieb, der auch das "Raumschiff Orion" zu seinem Sound abheben ließ, machte 1969 Furore, viele Jahre, bevor Willi Bogner eine ähnliche Idee hatte. Im Künstlerhaus am Lenbachplatz in München können Besucher Ausschnitte sehen, und jeden Sonntag die ungekürzte Fassung. Auch die "Giraffen von Saint Tropez" recken hier ihre Hälse, die beiden ganz und gar nicht tierischen Hauptdarsteller in einer Liebeserklärung von Gunter Sachs an seine damalige südfranzösische Wahlheimat.