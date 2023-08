Keine "Klassik hautnah"-Konzerte in Dinkelsbühl im Herbst

In diesem Herbst wird es keine Konzerte von "Klassik hautnah" in Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach geben. Wie die Vereinsvorsitzende des Konzertprojekts, Monika Hoenen, mitteilte, ist der Grund der kurzfristige Ausfall des musikalischen Leiters Harald Simon.

Weggang des künstlerischen Leiters hinterlässt zu große Lücke

Simon hat eine spontane Zusage für einen dreijährigen Aufenthalt in Ägypten bekommen, wo der Musikpädagoge an einer Deutschen Schule arbeiten wird. Unter diesen Umständen sei es schwer, die umfangreichen Vorbereitungen für das Konzertprojekt, ohne Simons Beisein auf die Beine zu stellen, so Hoenen weiter. "Klassik hautnah" profitiere gerade in den wenigen intensiven Konzertvorbereitungstagen von der 35-jähriger Erfahrung des Musikpädagogen. Ohne die könne aus den Musikerinnen und Musikern von überall her kein Orchester entstehen.

Zwar gibt es laut der Vorsitzenden von "Klassik hautnah" schon Ideen für ein alternatives Konzertprojekt, doch noch nicht für diesen Herbst. Auch langfristig wurde noch nicht über die Folgen für das Projekt nachgedacht.

Heranführen an klassische Musik

Bei "Klassik hautnah" stehen mehr als 50 Musikerinnen und Musiker bei drei Konzerten an einem Tag auf der Bühne. Darunter viele Studierende der Berufsmusikfachschule in Dinkelsbühl, aber auch erfahrene nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler. Unterstützt werden diese in jedem Jahr von einem berühmten Solokünstler. 2022 war das beispielsweise der Cellosolist Wen-Sinn Yang.

An einem Tag wurde das Klassikkonzert dreimal aufgeführt – zweimal für Schülerinnen und Schüler, um ihnen diese Art der Musik näher zu bringen. Im vergangenen Jahr konnten so insgesamt 1.200 Schülerinnen und Schüler der klassischen Musik lauschen. Das dritte Konzert wurde am Abend für die Öffentlichkeit gespielt.