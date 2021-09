Keine Blumen mehr: Kulturamt Aschaffenburg will lieber spenden

Er sei auch selbst als Künstler lange Zeit im Tourneegeschäft unterwegs gewesen, so Jörg Fabig, und habe daher "leidvolle Erfahrungen" mit Blumen, für die unterwegs keine Vase bereit steht: "Das ist dann immer jammerschade, die wegwerfen zu müssen, aber oft hat man keine andere Wahl oder man verschenkt sie." Im Übrigen sei der Konzertbetrieb sowieso von "Ritualen durchzogen", die im 21. Jahrhundert hinterfragt werden sollten. So kritisiert Fabig gegenüber dem BR auch die "Unsitte", dass Zugaben in Orchesterkonzerten keineswegs immer angesagt werden. Die Kenner könnten sich dann entsprechend austauschen, alle anderen tappten im Dunklen.

Verjüngung des Publikums angestrebt

Fabig studierte zunächst Mathematik und Physik und machte 1999 sein Diplom als Musiklehrer. Der Schlagzeuger und Perkussionist wirkte an zahlreichen Musicalproduktionen mit und ist Mitglied des Kammermusik-Ensembles "La Serena" im Crossover-Bereich zwischen Jazz, Weltmusik und Klassik. Er unterrichtete seit 2000 an der Aschaffenburger Musikschule und ist seit 1. Juli vergangenen Jahres Leiter des dortigen Kulturamts. Zu seinen Zielen zählen die "Weiterentwicklung der Städtischen Musikschule und die Verjüngung des Publikums" bei Veranstaltungen aller Sparten. Außerdem will er die Gitarrentage und das Carillonfest voranbringen.