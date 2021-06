Keine Alien-Kontakte: Das steht im UFO-Bericht des Pentagon

Gar nicht so leicht, UFOs ernst zu nehmen, ohne gleich unter "Alu-Hut"-Verdacht zu stehen, stellte der frühere stellvertretende amerikanische Verteidigungsminister David Norquist vor einigen Tagen gegenüber CNN fest. Doch die Regierung war trotz aller Bedenken gezwungen, einen "UFO-Bericht" zusammenzutragen: Es war eine Forderung des amerikanischen Kongresses in der Haushaltsdebatte vom letzten Jahr. Innerhalb von 180 Tagen sollte ein Papier veröffentlicht werden, auch deshalb, um allerlei "verrückte" Gerüchte über Außerirdische zu widerlegen, hieß es bei der Verabschiedung des Corona-Soforthilfeplans in Höhe von 2,3 Billionen Dollar kurz vor Weihnachten.

Und möglicherweise geht es auch bei den "fliegenden Untertassen" mehr um Geld als um Besucher aus dem All, wie der konservative "The Atlantic" vermutet. Denn von jeder möglichen "Bedrohung" profitierten ja vor allem diejenigen, die dagegen vorgehen sollen - also das Militär. Wenig verwunderlich also, dass es im jetzt vorgelegten Bericht heißt, um Klarheit über UFOs zu schaffen, seien "aufwändige Mittel" nötig, die "zusätzliche Ressourcen" erforderten. Die gesetzte Frist zur Vorlage des "UFO-Berichts" endete am 25. Juni.

18 Fälle von ungewöhnlichen Flugbewegungen

Sensationen enthält der neunseitige Report von Geheimdienstchefin Avril Haines wie erwartet nicht: Es gebe keine Hinweise darauf, dass unerklärliche Phänomene auf außerirdische Intelligenzen zurückzuführen sind. Allerdings gebe es nicht zweifelsfrei zu identifizierende Flugkörper. Die "begrenzte Datenlage" und widersprüchliche Zeugenaussagen seien die Hauptprobleme bei der Aufklärung der Vorkommnisse.

Bis März 2019 habe es bei der Navy auch kein geregeltes Meldesystem gegeben. Die vermeintlichen Sichtungen könnten auch an Messfehlern liegen, so der Bericht, an Naturerscheinungen, Fehlwahrnehmungen, industriellen Prototypen oder an "weiteren" Ursachen. Zwischen 2004 und 2021 habe es insgesamt 144 Sichtungen gegeben, achtzig davon mit Mehrfach-Sensoren. In 18 Fällen seien ungewöhnliche Flugbewegungen beobachtet worden. Dazu zählten Bewegungen gegen die Windrichtung, abrupte Richtungswechsel oder Stillstand im Sturm.