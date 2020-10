Kein Zuckerguss-Roman: "Rico, Oskar und das Mistverständnis"

Das "t" im Titel des neuen Romans von Andreas Steinhöfel "Rico, Oskar und das Mistverständnis" ist übrigens kein Missverständnis: Steinhöfel liebt das Spiel mit den Worten, auch in der neuen Geschichte um die Berliner Freunde Rico und Oskar. Sie handelt von bedrohten Hinterhof-Spielplätzen und unbewältigten Familiengeschichten. Und sie ist – ganz nebenbei – eine Hommage an die Literatur.

Da wäre etwa die klitzekleine Szene mit der Sicherheitsnadel. Rico steht am Berliner Hauptbahnhof. Er geht auf Reisen, gemeinsam mit seiner Fernsehfreundin aus der Dieffenbachstraße, mit Frau Dahling, und in der Hoffnung, in der hessischen Provinz ein folgenreiches Familienzerwürfnis auflösen zu können. Simon Westbühl, Polizist und im Laufe der bisherigen Rico- und Oskar-Romane zu einer Art Vaterfigur geworden, gibt dem Jungen einen Umschlag mit Geld. Und empfiehlt ihm, das Kuvert in der Innentasche seiner Jacke zu verbergen – und mit einer Sicherheitsnadel zu befestigen.

Erich Kästner lässt heimlich grüßen

Ein gut gemeinter Hinweis. Und eine leise Anspielung auf Erich Kästners Emil Tischbein, der – auf seiner Reise nach Berlin – sein Geld ganz ähnlich versteckt hatte, dann beraubt wurde und die gestohlenen Scheine schließlich dank Nadelstich identifizieren konnte. Andreas Steinhöfel spricht mit Blick auf solche Motive gerne von einer "gnadenlos durchgezogenen Vorliebe": "Ich liebe referentielle Texte, wo ich als Leser merke, huch, da klingelt etwas, da hast du doch schon einmal etwas gehört oder da guckst du einmal nach – und dann gräbst du immer tiefer und erschließt dir dadurch neue Literatur."