"Die Zeit": Kein Zeuge bestätigt Gil Ofarims Vorwürfe

118 Seiten soll der Abschlussbericht der Anwaltskanzlei Pauka & Link umfassen, die vom Hotel The Westin in Leipzig beauftragt wurde, Antisemitismus-Vorwürfen nachzugehen. Der Musiker Gil Ofarim hatte damit eine breite Debatte ausgelöst. Seiner Darstellung zufolge wurde er von einem Hotelmitarbeiter beim Einchecken am 4. Oktober auf einen Davidstern an seiner Halskette angesprochen und beleidigt: "Pack Deinen Stern ein." Die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" recherchierte jetzt den aufsehenerregenden Fall und will nicht nur die Aufnahmen der Überwachungskameras vorliegen haben, sondern auch die Zeugenaussagen gegenüber der Anwaltskanzlei: Demnach hat kein einziger der Befragten Ofarims Version des Geschehens bestätigt. Der Musiker habe sich "auf Nachfrage" nicht weiter geäußert.

Ofarim soll mit Video gedroht haben

Die Anwaltskanzlei habe dabei auch Protokolle der Staatsanwaltschaft ausgewertet, weil manche Zeugen nur mit dieser Ermittlungsbehörde sprechen wollten. Zusammenfassend heißt es, von Ofarims Kette mit einem Davidstern sei in der Hotellobby überhaupt keine Rede gewesen. Vielmehr sei der Musiker in Konflikt mit einem Mitarbeiter des Hotels geraten, weil dieser andere Kunden nach Auffassung des Musikers bevorzugt behandelt habe. Ofarim selbst soll daher gedroht haben, ein Video bei Instagram hochzuladen, das "viral gehen" werde. So schildern die Szene zwei Mitarbeiterinnen und drei Gäste. Ofarim äußerte sich auf Nachfrage der "Zeit" nicht zu den Erkenntnissen.

Darüber hinaus habe der "gerichtserfahrene" Sachverständige George A. Rauscher im Auftrag der Kanzlei Pauka & Link ein 43-seitiges Gutachten erstellt. Es komme zu dem Schluss, dass die vom Hotel vorgelegten Aufnahmen der Überwachungskameras "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht manipuliert" worden seien: "Mit ebenfalls an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit habe der Musiker seine Kette auf den vorgelegten Videosequenzen nicht sichtbar getragen – weder bei Ankunft vor dem Haus, noch beim Betreten der Lobby, noch an der Rezeption, noch beim Verlassen der Lobby." Rauscher hatte für die "Süddeutsche Zeitung" auch die skandalumwitterten "Ibiza"-Videos auf ihre Authentizität geprüft.

Hotel wird nach Vorfall "bepöbelt"

Nach Darstellung der "Zeit" war der Empfang beim Einchecken von Ofarim unterbesetzt, "mindestens" sieben Personen seien Schlange gestanden. Zwei von ihnen seien Stammgäste gewesen, für die Zimmerkarten immer schon bereitlägen, daher hätten sie sich direkt an den Mitarbeiter W. gewandt. Sie müssten auch keinen Meldebogen ausfüllen. Daran habe sich Ofarim offenkundig gestört und gefragt, "was an ihnen so besonders sei". Vor einer Plexiglas-Trennscheibe habe der Musiker dann gestikuliert.

Nicht ausgeschlossen sei es, dass Ofarim seine Halskette erst nach dem Vorfall unter dem T-Shirt hervor gezogen habe: "Die Bilder sind allerdings verschwommen." Jedenfalls habe der Künstler Minuten nach der Auseinandersetzung vor dem Hotel ein Instagram-Video mit seinem Handy gedreht, wo er den Davidstern deutlich sichtbar trage.

"Die Zeit" fasst zusammen, das das vorliegende Material die Aussagen Ofarims "in Zweifel" zögen. Das Westin Hotel werde bis heute wegen des Vorgangs "bepöbelt", bei der Reservierungshotline meldeten sich aggressive Anrufer, beim Frühstück schimpften Unzufriedene, in diesem Hotel würde ja "überall diskriminiert".