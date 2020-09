Kein Weißer reicht ihm die Hand: "Blume von Hawaii" in Salzburg

Kann schon sein, dass diese Revue-Operette durch und durch albern ist, mit absurden Songs und einer aberwitzigen Handlung, aber ehrlich gesagt: So irre wie unsere Gegenwart kann eine Operette gar nicht mehr sein - und gerade deshalb war es fast schon furchteinflössend, was Regisseur Marco Dott aus der vermeintlich harmlosen "Blume von Hawaii" am Salzburger Landestheater gemacht hat, nämlich ein so bitteres wie unterhaltsames Stück über Respekt und Verantwortung - übrigens vor allem die Verantwortung der Künstler, nach dem Motto "Break your heart for your art!"

Er redet von Demokratie und meint Kriegsschiffe

Egal, ob sie als Leinwandhelden Kasse machen oder in einer Revue steppen, wirklich unpolitisch sind sie nie, auch, wenn das viele von ihnen behaupten und damit doch nur ihren Opportunismus beweisen. Alle Achtung, wie konsequent Marco Dott das Thema in seiner Textbearbeitung von Paul Abrahams Operette aus dem Jahr 1931 durchzieht. Der ungenannte amerikanische Präsident, von dem hier die Rede ist, wird als Rassist und Lügner bezeichnet, der Gouverneur von Hawaii ist ein gewiefter Machtpolitiker, der dauernd von Demokratie faselt aber Kriegsschiffe meint und Hollywoodstars für Wahlkampfeinsätze mobilisieren will.

Der dafür extra eingeflogene farbige Hauptdarsteller schockt bei einer Film-Gala alle Anwesenden mit einem provokanten "Niggersong", das Ballett trägt dazu eine schwarze Kluft mit der unübersehbaren Black-Panther-Faust und die hier auftretenden Frauen und Männer befinden sich allesamt und unübersehbar mitten im Geschlechterkrieg: Warum soll nicht mal der übergriffige Kerl einen vorwitzigen Klaps auf den Hintern bekommen, dass er Bauklötze staunt?