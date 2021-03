Kein "Rock im Park", kein "Southside": Festivals 2021 abgesagt

Was eh zu befürchten war, das steht jetzt fest: Das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live hat bekannt gegeben, dass viele Festivals den zweiten Sommer in Folge ausfallen. Zur Begründung heißt es: "Die Veranstalter mussten sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden."

Ersatztermin für "Rock im Park": erstes Juni-Wochenende 2022

Offiziell storniert sind damit "Rock am Ring" am Nürburgring und "Rock im Park" in Nürnberg, das "Hurricane Festival" in Niedersachsen und das "Southside" in Baden-Württemberg. Auch das "Deichbrand" an der Nordsee, das "SonneMondSterne" in Thüringen und das Schweizer "Greenfield Festival" fallen aus. Zu erwarten ist nun, dass auch andere Festivals bald abgesagt werden.

Zumindest für die Schwester-Festivals "Rock im Park" und "Rock am Ring" gibt es auch schon einen Ersatztermin im Juni 2022. Fans, die zuhause Tickets für 2021 oder sogar noch für 2020 an der Pinnwand haben, sollen die Karten bald online für 2022 umbuchen können.

Andere Festivals noch optimistisch

Weiter zuversichtlich ist man dagegen beim Metal-Festival in Wacken. Dort soll Ende Juli gefeiert werden. Auch das "Immergut" hält an seinen Plänen für Ende August vorerst fest - und schreibt ganz unbeirrt auf seiner Website:

"Lasst uns den stillen letzten Sommer vergessen. Herzschmerz zur Seite, Campingstuhl wieder ausgeklappt."

Einen ganz eigenen Weg geht die Fusion in Mecklenburg-Vorpommern: Sie will sich auf die zwei Wochenenden Ende Juni und Anfang Juli verteilen, damit es sich auf dem Gelände nicht so drängt.