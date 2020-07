Kein Mensch hat Spaß: Die wahren Gründe für die Theaterkrise

Da ist Werner Steer, der Geschäftsführer vom Deutschen Theater in München, skeptischer. Er bietet im August open air einige Kabarett-Events vor knapp 200 Zuschauern an und plant für den Herbst eine Musicalfassung vom Erfolgsfilm "Schuh des Manitou". Die Produktion sollte eigentlich über Wochen das Haus füllen, derzeit wird in Salzburg geprobt. Die Klimaanlage sei Spitze und fast ebenso gut wie Frischluft unter freiem Himmel, der Zuschauerraum riesig, aber die Inszenierung, die sei bei den jetzigen Regeln durchaus problematisch: "Wir werden beim 'Schuh des Manitou' bis zu dreißig Leute auf der Bühne haben, die tanzen und singen. Momentan sehen wir auf der Bühne eigentlich das größere Problem als draußen. Den Zuschauerraum bekommen wir schon irgendwie geregelt. Für die Bühne brauchen wir gesonderte Regeln. In Österreich können sie auf der Bühne machen was sie wollen, die können proben, singen, tanzen, wir können das momentan alles nicht. Wenn sich da die Regeln nicht ändern, dann ist das ein No-Go-Kriterium die Bühne." Ganz abgesehen davon, dass im Herbst wohl viel zu wenig Musicalfans der Sinn nach Klamauk stehen wird, obwohl die Kartenpreise im Deutschen Theater noch vergleichsweise mäßig sind.

Ticket-Verkäufe erschreckend schlecht

Es ist auch kein Geheimnis in der Branche, dass vor allem die älteren Zuschauer wegbleiben, dass der Vorverkauf auch fürs nächste Jahr total eingebrochen ist. Das ist weniger eine Frage der Gesundheit als der Psychologie: Solange Corona die Schlagzeilen beherrscht, ist es relativ einerlei, wie viele Plätze besetzt werden dürfen: "25 Prozent unserer Besucher sind sechzig plus", sagt Werner Steer. "Gerade in dieser Altersschicht haben die Leute wirklich Angst. Die Ticket-Verkäufe sind erschreckend schlecht. Dasselbe höre ich von BB Promotion, von Stage Entertainment, von Dieter Semmelmann, die gesamte Branche liegt am Boden. Alle warten darauf, dass das Thema Corona vorbei ist. Solange das Thema so hoch gehandelt wird und die Leute solche Angst haben, werden sie nicht ins Theater gehen."