"Kein Krieg, keine Opfer": Russisches Wikipedia unter Druck

Wenn die russische Medienaufsicht "ungenaue" oder "falsche" Behauptungen wittert, kann die Wahrheit nicht weit sein. Und wenn es aus dem Kreis der Aufpasser dann noch heißt, solche vermeintlich unzutreffenden Fakten seien besonders gefährlich, wenn sie "als zuverlässig getarnt" würden, ist die Realsatire zum Greifen nah.

Die Zensur wurde in den Kriegswochen immer weiter verschärft, zahlreiche Websites und Portale "gesperrt", auch wenn sich inzwischen herausgestellt hat, dass manche russischen Netzanbieter dazu technisch gar nicht in der Lage sind. Der Kreml sieht sich im "Informationskrieg" und handelt dementsprechend. Jetzt geriet abermals die russische Version des Online-Lexikons Wikipedia ins Fadenkreuz der Medienwächter von Roskomnadzor (RKN): "Auf Anfrage der russischen Generalstaatsanwaltschaft hat Roskomnadzor eine Benachrichtigung an die Verwaltung der angegebenen Website über die Notwendigkeit geschickt, ungenaue Informationen zum Thema der militärischen Spezialoperation in der Ukraine unverzüglich zu entfernen."

"Invasion" mögen die Behörden nicht

Wie die russische Wikipedia-Gemeinde per Telegram mitteilte, störte sich RKN insbesondere daran, dass im Artikel über den Angriffskrieg auf die Ukraine von "zahlreichen Opfern unter dem Militärpersonal der Russischen Föderation sowie der Zivilbevölkerung der Ukraine, einschließlich Kindern" die Rede war, "was nicht mit den vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation veröffentlichten offiziellen Daten" übereinstimme.

Außerdem schrieben die Wikipedianer: "Die Behörden mögen es nicht, dass 'die spezielle Operation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine' als Invasion, Aggression und Krieg bezeichnet wird." Wenn entsprechende Passagen nicht innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, droht die Sperrung der Seite, wie immer in "Wiederholungsfällen". Anfang März hatte RKN die Wikipedia-Verantwortlichen schon einmal zu Änderungen am Ukraine-Artikel aufgefordert. Damals hatten sich die Zensoren auch daran gestört, dass im Text die vielen Barabhebungen von Russen an Geldautomaten im Zuge der internationalen Sanktionen erwähnt wurden.

Seitdem nahm die Zahl der Nutzer, die sich den russischen Wikipedia-Inhalt vorsichtshalber über die Software Kiwix sicherten, um die Texte jederzeit offline lesen zu können, erheblich zu. Der "Kommersant" berichtete von bis zu 5.000 Anwendungen täglich statt wie bisher 100. Der Anteil der russischen Nutzer von Kiwix habe sich verzehnfacht.

Putin-Fans schimpfen auf "komplette Lüge"

Auf Twitter regen sich russische Putin-Fans derweil darüber auf, dass Wikipedia bei Schülern sehr beliebt sei: "Wie kann man das nicht blockieren, wenn Wikipedia falsche Informationen in junge Köpfe bringt?" Ein anderer schimpfte, das Online-Lexikon sei eine "komplette Lüge" und verwies auf den Artikel zum Völkermord an den Armeniern, den er entgegen der historischen Fakten rundweg bestritt. Kreml-Anhänger wollen Wikipedia überhaupt insgesamt als "Fälschung" erkannt haben und argwöhnen, dass dort "Gehirnwäsche" der Jugend betrieben werde: "Sich in irgendeiner Diskussion auf Wikipedia zu beziehen, galt schon lange als schlechtes Benehmen."

Natürlich fehlen nicht die hellsichtigeren Kommentatoren, die teils viel Ironie mitbringen. So schrieb jemand, Wikipedia "lüge" natürlich, wo Außenminister Sergei Lawrow doch ganz klar gesagt habe, Russland habe die Ukraine nicht angegriffen. Allerdings sei dann zu fragen, woher die vielen Gefallenen kämen.

Russen müssen Datenvolumen einschränken

Unabhängig von der drohenden Wikipedia-Sperre müssen sich russische Netz-Nutzer demnächst wohl ohnehin bescheiden, denn aus dem für Kommunikation zuständigen Ministerium hieß es, wegen der Sanktionen sei es "notwendig, eine gleichmäßige Belastung der Infrastruktur sicherzustellen". Der Internetverkehr russischer Telekommunikationsbetreiber wachse jährlich um mehr als fünfzig Prozent: "Angesichts des Mangels an Ausrüstung im Rahmen der Sanktionen könnten die Betreiber objektive Schwierigkeiten haben, das Tempo der Netzwerkentwicklung aufrechtzuerhalten."

Daher soll es laut Vorschlag der Behörde keine Verträge mehr mit unbegrenztem Datenvolumen geben. Einige von der Nachrichtenagentur TASS befragten Netzbetreiber bestätigten diese Bedenken angesichts ausbleibender Ersatzteile und verwiesen darauf, dass sie beim Datenverkehr eine "Sicherheitsmarge" bräuchten, solange sie keinen Infrastruktur-Nachschub aus dem Ausland ordern könnten.