Kein "Get back" - vor 50 Jahren verkünden die Beatles ihr Aus

Als das Album "Let it be" im Mai 1970 auf den Markt kommt, da ist es um die Beatles bereits geschehen. Und es hatte sich lange angebahnt. George Harrison wollte schon 66 raus, weil er die Touren leid war. Später schmiss Ringo Starr die Schlagstöcke hin, weil er glaubte, nicht mehr richtig dazuzugehören. "Ich ging zu John und sagte ihm: Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr Teil der Band bin, dass ihr drei das unter Euch ausmacht. Und er sagte: Ich dachte das gleiche von Euch drei. Genauso ging es mir dann bei Paul. Und da habe ich gedacht: Lasst mich in Ruhe, ich bin raus."

Nach "Get back" kein Zurück mehr

Ringo kam wieder zurück. Anfang 69 beginnen die Beatles mit der Arbeit an "Get back", einem Film- und Album-Projekt. Auf dem Dach ihres Apple-Gebäudes in der Londoner Savile Row spielen sie in der kalten Winterluft noch einmal live, als Teil des Films, das einzige Mal in den letzten Beatles-Jahren.

John Lennon soll seinen Ausstieg geheim halten

In den wenigen Filmsequenzen des legendären Rooftop-Gigs ist noch einmal zu sehen, dass den Beatles ihre eigene Band auch noch Spaß machen konnte. Aber lange hielt das nicht mehr. Im Herbst 69 kündigt John Lennon seinen Ausstieg an. Die anderen überreden ihn, das wenigstens noch geheim zu halten, bis "Get back" fertig ist. Aber alle sind inzwischen mit Solo-Projekten unterwegs, streiten sich ums Business und scheinen nur noch genervt voneinander.

Paul McCartney geht als erster offiziell

Am Ende ist es ausgerechnet Paul McCartney, der zwar als letzter raus will, dies aber als erster öffentlich macht. Anfang April 1970 lässt er als Werbung für sein erstes Solo-Album ein Selbst-Interview veröffentlichen. Seine Botschaft: Nein, ich habe die anderen drei dabei nicht vermisst. Nein, ich plane auch kein neues Album mit ihnen. Und gemeinsame Songs mit John Lennon wird es auch nicht mehr geben. Kein Problem für die Zeitungen, daraus die Schlagzeile zu machen: "Paul verlässt die Beatles."

Der Weg vom Beatle zum Ex-Beatle war für alle vier schwer und oft schmerzhaft. Es ist wie bei der Armee, sagt Paul McCartney später einmal, wo Du ein paar Jahre lang ganz eng befreundet bist und Dich dann auf einmal eines Tages nicht mehr wieder siehst.