Kein Alterswerk: John Cales neues Album "Mercy"

Abschiede gibt es zwar auch auf dem neuen Album von John Cale, aber "Mercy" ist eigentlich weder ein Abschiedsalbum, noch ein Alterswerk. Dazu hat Cale mit zu vielen jungen Musikern zusammengearbeitet, mit Weyes Blood, Animal Collective oder der Fat White Family, um nur die Prominentesten zu nennen. Dazu sind die Beats zu zeitgemäß, die Sounds zu experimentell, die Songs zu eigenwillig. Es gibt Anspielungen auf den Klimawandel und den Brexit, und es gibt Erinnerungen an Marylin Monroe und an eine weitere Pop-Ikone.

"Moonstruck": Ein Tribut an Nico

"Manchmal schreibst du ein Lied und hast keinen Schimmer, worum es geht", erklärt Cale im Interview. "So war es bei "Moonstruck". Immer, wenn ich an dem Lied arbeitete, wurde ich melancholisch. Ich wollte es nie beenden – es war wie Folter. Aber Freunde sagten, der Song ist wichtig, bedeutend, wirf ihn nicht weg. Und plötzlich wusste ich, wer die Frau in diesem Lied war: immer auf der Suche nach Geborgenheit, Frieden, Akzeptanz. Eine Frau, die Selbstzerstörung als Triebraft nutzte, um zu überleben. Und mir wurde klar, dass ich bis dahin nie ein Lied über meine Freundin Nico geschrieben hatte."

Nicht nur bei "Moonstruck" fällt auf: John Cale lässt sich bei seinen Liedern diesmal viel Zeit. Zeit für weitgeschwungenen Gesangslinien, Zeit für zum Teil sehr modern klingende Beats, die aber immer im Midtempo-Bereich bleiben, Zeit für lange, oft mit Geräuschen arbeitende Einleitungen, Zeit für Streichersounds, die an die stundenlangen Drones erinnern, die er in den 60er Jahren mit dem Avantgardisten La Monte Young gespielt hat. Fünf bis acht Minuten dauern die Songs des neuen Albums "Mercy". Eindeutig einem Genre zuordnen lassen sie sich nicht, aber das ist Absicht.

John Cale: "Kreativität braucht Weite"

"Es gibt so viel großartige Kunst. Was du dir erhalten musst, ist die Lust, sie zu finden, zu erforschen", sagt Cale. "Ich achte beim Musikhören nicht auf Genres oder Trends. Deswegen mache ich auch keine Musik, die schön in irgendeine Schublade passt. Kreativität braucht Weite."

Eigentlich könnte John Cale sich zur Ruhe setzen. Er hat so ziemlich alles erreicht, was man als Musiker erreichen kann: Hat Avantgarde- und Rockmusik gemacht, hat in einer der bekanntesten Bands des Planeten gespielt, ist erfolgreicher Filmkomponist und hat immer wieder Platten anderer Musiker und Bands produziert, etwa der Stooges. Bis in den März hinein wird er in Europa mit seiner neuen Band Konzerte geben.

Nächstes Album schon in Planung

An seinen 81. Geburtstag am 9. März will er im Moment noch gar nicht denken, erklärt er: "Eigentlich denke ich vor allem an mein nächstes Album. Ich habe im letzten Jahr 80 Songs geschrieben. Geburtstage sind unwichtig, unkreativ und nicht interessanter als jeder andere Tag der Woche."