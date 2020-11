Country mal anders: Katy J Pearson und Lambchop

Katy J Pearsons Songs wirken wie alte Vertraute, schon beim ersten Hören will man mitsingen und mitschwelgen. Sie nehmen einen mit in Pearsons eigene Welt voll nostalgischer Romantik, eine heile Welt voller Träume, eingehüllt in warme und mitfühlende Melancholie.

Katy J Pearson: Countrymusik aus England

Nostalgisch ist auch das Album-Cover, das die Ästhetik der Plattenalben der 1970er-Jahre zitiert. Katy J Pearson kleidet sich in Rüschenblusen und lässt sich mit Pferden ablichten. Bewusst spielt sie mit dem traditionellen Countrygirl-Image, das sie musikalisch aber immer wieder bricht. Ihre Einflüsse reichen von Fleetwood Mac über Cat Stevens zu Bobby Gentry.

Mit ihrer klaren, hellen Stimme passt Pearson hervorragend ins Countrygenre. Manche fühlen sich an den Gesang von Dolly Parton erinnert, andere an Kacey Musgraves, den jungen Star der Countryszene. Aber einige ihrer Songs gehen auch problemlos als Popsongs durch.