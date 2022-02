Katholische Verbände und Betroffene fordern schnelle Reformen

Reformgruppen, Frauenverbände und Betroffenen-Initiativen sehen die katholische Kirche an einem Scheidepunkt. Weltweit komme die Kirche nicht aus den Negativschlagzeilen heraus, sagte der Sprecher der Kirchenvolksbewegung "Wir sind Kirche", Christian Weisner mit Blick auf das vor zwei Wochen veröffentlichte Münchner Missbrauchsgutachten: "Die Kirche steht an einem historischen Abgrund, wenn die Kirchenleitung nicht umsteuert."

Gemeinden warten auf dringende Reformen

Auf dem synodalen Weg werde sich zeigen, ob die Kirche zu Reformen bereit sei, fügte Weisner hinzu. Rund 30 kirchliche Organisationen fordern daher bei den morgen beginnenden Beratungen klare Weichenstellungen. "Vor allem die Gemeinden, die derzeit auch wegen des Pflichtzölibats und des Ausschlusses der Frauen von Weiheämtern massiv am Ausbluten sind, warten dringend auf konkrete Reformen", heißt es in einem offenen Brief an die Synodalversammlung, den die Initiatoren heute veröffentlicht haben.

"Moralischer Bankrott und Scherbenhaufen"

Darin findet sich auch scharfe Kritik am emeritierten Papst Benedikt. Er habe seinen "Ruf als 'Mitarbeiter der Wahrheit' zerstört und dem Amt schweren Schaden zugefügt". Die Kirche stehe vor einem "moralischen Bankrott und Scherbenhaufen".

Mitunterzeichnet hat den Brief die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Agnes Wuckelt sagt: "Wir sind am Ende des Geduldfadens. Wir sehen im synodalen Weg eine letzte Chance gehört zu werden und endlich konkrete Reaktionen zu bekommen."

Enttäuschte Gläubige

Ab morgen beraten Bischöfe, Mitarbeiter und Laien beim Synodalen Weg in Frankfurt über konkrete Reformen. Etwa, wie sich die Macht von Bischöfen in der Kirche begrenzen lässt. Auf der Tagesordnung steht auch die Sexualmoral der Kirche. Monika Humpert von der Bewegung Maria 2.0 sagt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: "Es müssen jetzt aus der Synodalversammlung deutliche Zeichen kommen, die für einen echten Reformwillen stehen. Zu oft wurden die Gläubigen getäuscht und enttäuscht."

Die Reformgruppen appellieren an die Bischöfe, den Reformvorhaben zuzustimmen. Denn Beschlüsse der Synodalversammlung benötigen neben einer Zweidrittelmehrheit von Delegierten auch die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe.

