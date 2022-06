Katholische Priesterinnen: 20 Jahre Frauen-Weihe auf der Donau

Ob Frauen in der katholischen Kirche Priesterinnen werden dürfen – darüber wird immer wieder heiß diskutiert. Schon vor 20 Jahren empfand eine Gruppe von Frauen – darunter mehrere Theologinnen – es als große Ungerechtigkeit, dass ihnen diese Weihe verwehrt blieb.

Mit ihrer Priesterinnen-Weihe auf einem gemieteten Schiff mitten auf der Donau an der deutsch-österreichischen Grenze wollten die Frauen zwischen etwa 40 und 70 Jahren ein Zeichen setzen. Die Weihe vollzogen der selbsternannte "Erzbischof" Romulo Braschi aus Argentinien sowie der von diesem zum "Bischof" geweihte Österreicher Ferdinand Regelsberger. Braschi wird damals in einem Zeitungsinterview mit dem Satz zitiert, er könne nicht für die römisch-katholische Kirche gültig weihen, sondern "nur für die ganze Welt".

"Dubioses Sektenspektakel"?

Die Veranstaltung fand viel Beachtung auch in internationalen Medien. Zahlreiche Reporter und Besucher zahlten 100 Euro, um bei der Weihe auf dem Schiff dabei sein zu können. Die anschließende Pressekonferenz soll überlaufen gewesen sein. Bereits vor der Weihe kritisierte das Erzbistum München und Freising in einer Pressemitteilung die Weihe als "dubioses Sektenspektakel", der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner bezeichnete die Weihe der Frauen im WDR als "ebensolchen Unsinn wie der Wunsch von Männern, Kinder gebären zu können". Und die österreichische Bischofskonferenz sah darin eine Gefährdung für die Einheit der Weltkirche.

Bereits 1994 hatte Papst Johannes Paul die Diskussionen um eine Frauen-Weihe mit dem Argument beendet, diese sei mit der kirchlichen Lehre unvereinbar. Bis heute gilt, dass nur getaufte Männer zu Priestern geweiht werden dürfen.

"Wir sind nicht abtrünnig geworden"

Die katholische Kirche lehnte die Weihe der Frauen wenig überraschend ab. Sollten sie ihre Weihe nicht für ungültig erklären und Reue zeigen, würden sie exkommuniziert, drohte die Kirche. Keine der damals geweihten Frauen tat das, daraufhin wurden sie aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. In einem Brief an die Glaubenskongregation erklärten zwei der Frauen damals, sie seien nicht vom Glauben abgefallen. "Wir haben keinen Irrglauben verbreitet, und wir sind nicht abtrünnig geworden", schreiben sie. Unterstützung erhielten die Frauen damals von der Kirchenvolksbewegung "Wir sind Kirche".

"Es ist und bleibt ein Skandal, dass die römisch-katholische Amtskirche Frauen eine Ordination für den Leitungsdienst immer noch vorenthält. Diese fundamentale Degradierung von Frauen, die biblisch-theologisch nicht begründet werden kann, birgt die Gefahr, dass die Kirche ihrem pastoralen Auftrag schon sehr bald nicht mehr gerecht werden kann" Aus einer Pressemitteilung 2002 von "Wir sind Kirche"

"Wir sind Kirche" hält Erinnerung hoch

20 Jahre später erinnert "Wir sind Kirche" an die Weihe auf der Donau: "Wir begrüßen heute wie auch schon damals, dass die Priesterinnenweihe am 29. Juni 2002 die Diskussion über die Erneuerung des priesterlichen Amtes und seine Öffnung für Frauen trotz des vom Papst 1994 in seinem Schreiben 'Ordinatio Sacerdotalis' ausgesprochenen Verbotes intensiviert hat", heißt es von der Initiative. Seitdem sei die Diskussion nicht mehr abgerissen und werde auf dem Synodalen Weg in Deutschland mit guten theologischen Argumenten untermauert: "Mittlerweile halten auch immer mehr Bischöfe in Deutschland und weltweit die Weihe von Frauen nicht mehr für unmöglich", so "Wir sind Kirche".

In Deutschland sind laut einer Befragung von 2019 zwei Drittel der Katholikinnen und Katholiken für Priesterinnen.