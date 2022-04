Katholische Jugendverbände für Abschaffung von 219a

Der BDKJ hat sich für die Abschaffung des Paragrafen 219a ausgesprochen, der die öffentliche Information von Ärzten oder Kliniken über Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Der Paragraf spiegle ein Frauenbild wider, das der BDKJ "entschieden" ablehne, sagte die Bundesvorsitzende der Dachorganisation der katholischen Jugendverbände, Daniela Hottenbacher.

"Frauen sind sehr wohl in der Lage mit Hilfe von Informationen eine reflektierte Entscheidung zu fällen. Manipulation gedeiht dort, wo Informationen fehlen, nicht umgekehrt." In einigen Gegenden Deutschlands seien Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr zugänglich. Dadurch würden Schwangere unter einen zusätzlichen Zeitdruck geraten, der eine Entscheidung für oder gegen einen Abbruch erschwere, so Hottenbacher. "Der beste Schutz für ungeborenes Leben ist, wenn schwangere Menschen die Möglichkeit haben, sich sicher zu informieren. Nur so kann Verantwortung übernommen werden."

Entwurf zur Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen

Im Januar hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann einen entsprechenden Entwurf vorgelegt, um §219a StGB abzuschaffen. Dieser stellt bislang unter Strafe, wenn Ärzte und Ärztinnen oder Kliniken öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren.

BDKJ: §219a hat Ursprung in NS-Zeit

Der Paragraf habe seinen Ursprung unter anderem in der NS-Zeit, das mache der Beschlusstext der BDKJ-Bundesfrauenkonferenz deutlich, heißt es in der Mitteilung des BDKJ. Damals habe der Gesetzgeber unterstellt, dass erst die Annoncen für Abtreibungspraxen die Schwangeren auf die Idee eines Schwangerschaftsabbruchs bringen würden.

In der Debatte würden - so die BDKJ-Bundesvorsitzende - die Argumente gegen §219a oft mit den Diskussionen um §218, der den Schwangerschaftsabbruch regelt, vermischt. "Dagegen möchten wir ein Zeichen setzen."

Katholische Frauenverbände gegen Abschaffung

Katholische Frauenverbände wie der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) oder die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) haben sich immer wieder für die Erhaltung des Paragrafen 219a ausgesprochen. Man stehe "in doppelter Anwaltschaft für schwangere Frauen in Notlagen sowie für den Schutz des ungeborenen Lebens ein", teilten beide Verbände bereits 2018 mit und sprachen sich gegen die Abschaffung des sogenannten Werbeverbots aus. Schwangere Frauen in Notlagen bräuchten niedrigschwellige und umfassende Informationen und Unterstützung, die ihnen helfen könnten, ihr Kind zur Welt zu bringen. Dazu gehört nach Ansicht der katholischen Frauenverbände die Möglichkeit der vertraulichen Geburt.