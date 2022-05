Katholikentags-Debatten: "Herr Bischof, bleiben Sie katholisch"

Wenn es nur auch sonst in der Kirche so einfach wäre wie bei einem Katholikentag: Auf der dortigen Kirchenmeile rund um die Uni-Bibliothek in Stuttgart hat jede und jeder seinen Platz. Da ist der Stand der kirchenkritischen Bewegung "Wir sind Kirche" nur ein paar Meter entfernt vom Zelt, das "Maria 1.0" aufgebaut hat.

Vorsitzende dieser traditionsverbundenen Initiative ist Clara Steinbrecher aus Eichstätt. Eine Frau als Priesterin – für sie unvorstellbar. "Das ist einfach nicht möglich. Die Kirche wird das nie umsetzen. Wenn die Kirche je eine solche Handlung vollzieht, passiert nichts." Handlungsweisend dürfe nicht die Einstellung sein "Das passt mir nicht, hätte ich aber gerne", sagt die 26-Jährige. "Sondern die Frage ist: Warum lehrt die Kirche das, vielleicht hat es ja einen Grund."

"Geschlechtergerechtigkeit entscheidet Zukunft der Kirche"

Keine Überraschung: Die Stimmen, die beim Katholikentag Reformen fordern, sind lauter als die von Clara Steinbrecher. Ein paar Meter weiter tritt der Würzburger Studentenpfarrer Burkhard Hose am Stand seines Bistums auf. "Der Reformdruck wächst. Und ich glaube, dass jetzt immer deutlicher wird, dass die Frage der Geschlechtergerechtigkeit über die Zukunftsfähigkeit der Kirche entscheiden wird."

Wo, wenn nicht bei einem Katholikentag, ließe sich genau darüber streiten? Nur diejenigen, die den Synodalen Weg und die dort diskutierten Themen kritisch sehen, glänzen in Stuttgart durch Abwesenheit. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer etwa oder der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Eine Einladung haben beide erhalten, heißt es beim Katholikentag.

"Der Kardinal von Köln bietet parallel zu uns eine eigene Veranstaltung an", sagt der Generalsekretär des veranstaltenden Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK), Mark Frings. "Auch das ist ein Signal, das wir zur Kenntnis nehmen. Wir hoffen mit allen auch kritischen Stimmen in Austausch zu kommen. Denn nur konstruktiv können wir die Krise überwinden. Und ich glaube nicht, dass wir das Bild der Spaltung brauchen."

"Herr Bischof, bleiben Sie katholisch"

Also muss ein anderer Bischof in die Rolle des Mahners schlüpfen. In den letzten Monaten hat sich der Augsburger Bischof Bertram Meier mehrfach skeptisch zur Reformagenda der katholischen Kirche in Deutschland geäußert.

"Ich kriege als Bischof sehr viele Zuschriften, die still sind nach außen, die sich weniger medial zu Wort melden. Die mich warnen: Herr Bischof, bleiben Sie katholisch. Auch diese Angst gibt es." Bertram Meier, Bischof von Augsburg

Ausgangspunkt für die große Reformdebatte in der katholischen Kirche ist der Missbrauchsskandal. Ein System, das Vertuschung ermöglicht und Täter schützt, ist dringend sanierungsbedürftig, so sehen es die meisten Bischöfe und Basisvertreter beim Synodalen Weg.

DBK-Chef hofft auf "Differenzierung" in eigener Sache

Und pünktlich zum Katholikentag beschäftigt die Kirche der nächste Skandal: Ein Me-Too-Skandal. Es geht um einen Pfarrer, der vor Jahren zwei erwachsene Frauen bedrängt hat. Ausgerechnet dieser Pfarrer wurde vom Limburger Bischof Georg Bätzing, zugleich Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), befördert.

Rechtfertigungsversuche auf dem Katholikentag: "Wir haben ja diese großen Fragen des Missbrauchs und der Vertrauensenttäuschung unter vielen Gläubigen durch Verbrechen und Vertuschen. Aber keins dieser Themen liegt hier vor", so Bätzing. "Insofern hoffe ich, dass die öffentliche Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung der Menschen hier auf dem Katholikentag Differenzierung zulässt."

Übergriffe an erwachsenen Frauen in der Kirche

Doris Reisinger, die nach selbst erlebten Übergriffen in einer Ordensgemeinschaft in Rom hierzulande für das Thema sensibilisiert, sieht die Beförderung kritisch. "Es gibt ja keinen Zwang, jemanden zu befördern", so Reisinger, die beim Katholikentag über das Thema "Adults-Too" spricht. Auch Erwachsene können Opfer von Machtmissbrauch werden. Ihre Forderung: Die Kirche muss auch Erwachsene als Opfer in den Blick nehmen.

"Alle Zahlen, die es gibt, deuten darauf hin, dass das Problem bei Erwachsenen noch viel größer ist als bei Kindern", sagt Reisinger und verweist auf eine Studie aus den USA, wonach 30 Prozent der Ordensfrauen sexuell traumatisiert worden seien. "Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Zahlen andere sind in Deutschland. Aber die Betroffenen reden nicht."

Für viele ist es daher umso wichtiger, dass es Menschen gibt wie Doris Reisinger, die das Thema zur Sprache bringen. Auch wenn die katholische Kirche in Deutschland, das mag das vorläufige Fazit sein, hin- und hergerissen ist zwischen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit und Reformen für die Zukunft.