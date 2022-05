Katholikentag: Kirchenreform, Ukrainekrieg und Gerechtigkeit

Katholikentag in Stuttgart - mittendrin, live, das gab es seit 2018 nicht mehr. Dementsprechend gut ist die Stimmung bei einer Gruppe junger Katholikentagshelfern aus Berlin. Sie sei gerne dabei, freut sic eine Jugendliche. "Das schließt uns als Gruppe zusammen, auch wenn wir uns nicht gut kennen." Er sei schon 2018 beim Katholikentag in Münster dabei gewesen, erzählt ein junger Mann, besonders spannend sei für ihn damals gewesen, Frank-Walter Steinmeier beim Katholikentag zu sehen. "Die große Politik quasi", sagt er. "Das ist irgendwie eine Wertschätzung für uns als Gläubige als feiernde Gemeinde."

Kirchenmeile - kirchliche Initativenbevölkern die Stadt

Stuttgart hat Erfahrung mit christlichen Großevents: Zweimal schon war der Katholikentag hier zu Gast, 2015 dann zuletzt auch der Deutsche Evangelische Kirchentag. Heute wie damals beherrscht die riesige Baustelle von Stuttgart 21 das Stadtbild. Zwischendrin sieht man kleine weiße Zelte in der Stadt: Kirchliche Verbände und Initiativen stellen sich auf der Kirchenmeile vor - zum Beispiel die Christians for future. Sie fordern eine ökologische Transformation der Kirchen.

Vedrängt der Ukrainekrieg den Klimaschutz?

Katholikentage sind traditionell ökologisch, doch drängen diesmal viele andere Themen auf die Tagesordnung: Kirchenreformen und Synodaler Weg, Missbrauchsaufarbeitung und der Krieg in der Ukraine – kommt das Klima da vielleicht zu kurz? Nein, glaubt Georg Sauerwein aus München von den Christians for future, irgendwie hänge ja sowieso alles zusammen.

Gerade bezüglich Missbrauch gehe es theologisch um eine ähnliche Frage: "Setzt man sich für Ausgegrenzte und besonders betroffene Leute ein, oder schützt man irgendwie die Institutionen? Da sind ja sogar gewisse Parallelen da." Natürlich ziehe das Thema Ukrainekrieg beziehungsweise deutsche Waffenlieferungen die Aufmerksamkeit auf sich, bestätigt Georg Sauerwein. "Gleichzeitig berührt es ja aber viele Themen, die wir schon lange bearbeiten: Gerade die Abhängigkeit von autoritären Staaten aufgrund von Importen von fossilen Rohstoffen ist ja etwas, was eigentlich schon lange thematisiert wird."

Motto "leben teilen" - wer teilt das noch?

"leben teilen" – so das offizielle Motto des Katholikentags. Als "Zeitansage" will die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp das Leitwort verstanden wissen. Geteilt werde sollen aber nicht nur Glaubenserfahrungen und Ideen für die Zukunft von Kirche und Gesellschaft. Auch der Krieg in der Ukraine wurde bei Podien und in Form einer Friedenskundgebung nachträglich ins Programm aufgenommen. Vor allem die Friedensethik beschäftigt viele, weiß Irme Stetter-Karp.

"Bei allem Setzen auf Diplomatie, was wir auch in Zukunft sicher tun müssen, weil Waffen nicht allein die Lösung sein können. Dennoch können wir den Ukrainerinnen und Ukrainern niemals ihr souveränes Recht auf ihren Staat ihre Unabhängigkeit absprechen." Für Christen sei es deswegen im Moment auch eine Herausforderung: "Wie damit umgehen? Wie Frieden finden?"

Weniger Teilnehmer als 2018: Schwindet das Interesse an Kirche?

Statt 90.000 wie im Jahr 2018, haben sich auf dem Stuttgarter Katholikentag nur rund 20.000 Besucher angemeldet. "leben teilen" – die Botschaft macht da nachdenklich: Iimmer weniger Menschen teilen ja dem Anschein nach die Botschaft der Kirchen – zumindest gemessen an den Mitgliederzahlen. Zugleich haben immer mehr Menschen anscheinend den Eindruck, die katholische Kirche teile ihre Lebenswirklichkeit nicht, etwa die von Frauen, wiederverheirateten Geschiedene, Queeren und natürlich Laien. Auch um diese Diskrepanzen muss es gehen in den kommenden Tagen, findet Brigitte Vielhaus, Bundesgeschäftsführerin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Auch diese ist in Stuttgart dabei – zum Beispiel mit einem Podium zum Thema Berufung von Frauen.

kfd-Geschäftsführerin Vielhaus: Kirche braucht "mehr Sein als Schein"

In ihren Augen spreche das Motto ein Grundbedürfnis von Menschen an, nämlich gesehen zu werden und das Leben zu teilen. "Was aber allerdings stimmt, dass die Kirche oft nicht das Leben geteilt hat, was wirklich ist, sondern eigentlich eher so ein Leben, was sein soll", kritisert Brigitte Vielhaus. "Ich finde auch, dass in Vielem mehr Schein als Sein war. Und ich finde, es gibt so viele gute Bewegungen im Moment in unserer Kirche. Das ist letztendlich mehr um das Thema Sein als Schein geht."

Diskrepanz zwischen katholischer Binnen- und kritischer Außenperspektive

Am Donnerstag wird nahe dem Schlossplatz ein Kunstwerk enthüllt: übergroße goldene Engelsflügel des Künstlers Till Martin Köster. Das katholische Hilfswerk missio Aachen will damit zum Recyclen von Handies aufrufen – zur Rettung von Rohstoffen. In den vergangenen Tagen allerdings machte das katholische Hilfswerk eher mit dem Vorwurf einer möglichen unseriösen Spendenpraxis Schlagzeilen. Missio weist die Vorwürfe zurück. Weltrettung einerseits, Unterstellung eines Spendenskandals andererseits? Die Diskrepanz zwischen katholischer Innen- und Außenwahrnehmung scheint das heimliche Motto dieses Katholikentags.