Katholiken wählen Pfarrgemeinderäte: Teils zu wenig Kandidaten

In der Gemeinde St. Otto in Ottobrunn herrscht ein wenig Katerstimmung. Besonders viele Kandidaten waren für die vorgeschriebenen vier Plätze im Pfarrgemeinderat bisher nicht angetreten, aber diesmal war es tatsächlich nur einer, immerhin ein 18-jähriger Abiturient.

Doch die Wahl kann nicht stattfinden. Eigentlich wollten alle bisherigen Pfarrgemeinderatsmitglieder aufhören. Das geht jetzt erstmal nicht. Auch der Vorsitzende Thomas Diessel muss weitermachen, nach einer schwierigen Zeit, wie er sagt. "Wir haben in der letzten Wahlperiode zwei Jahre lang einen neuen Pfarrverbund gegründet. Und dann kam Corona."

Man habe Menschen angesprochen, aber durchwegs Absagen erhalten. "Ein wesentlicher Grund ist aus meiner Sicht, dass die Leute sich nicht mehr für vier Jahre auf so ein Amt festlegen möchten", sagt Diessel.

"Missbrauch ist keine Ursache für Bewerbermangel"

Den Missbrauchsskandal sieht Diessel ausdrücklich nicht als Ursache. Auch die Erzdiözese München-Freising gibt für die 27 Gemeinden, in denen keine Wahl zustande kommt, lokale Besonderheiten als Grund dafür an.

Denn selbst in der von Missbrauch besonders betroffenen Gemeinde Garching an der Alz werde gewählt. Thomas Diessels Kollegin Alexandra Engl von der Truderinger Pfarrei St. Franz Xaver meint in ihrer Gemeinde sogar eine gewisse Trotzhaltung festgestellt zu haben.

Dort bewerben sich 21 Kandidaten auf zehn Plätze, "gerade wegen der aktuellen Diskussionen in der Kirche", so Engl. "Denn viele von unseren Kandidaten und Kandidatinnen sagen: auftreten statt austreten", so Engl.

Und damit ein kraftvoller Auftritt gelingt, hat der alte Pfarrgemeinderat in St. Franz Xaver von allen, die sich zur Wahl stellen, professionelle Fotos machen lassen. Es soll ja keiner schlechter dastehen als der oder die andere.

Beim Ehrenamt "nichts erzwingen wollen"

Engl selbst hat sich auch wieder aufstellen lassen. Ihr Erfolgsrezept: "Dass wir besonders viel zulassen und dass wir gerade beim Ehrenamt jeden so sein lassen, wie er ist und auch nichts erzwingen wollen." Diese Strategie liegt im Trend, wie ihn auch die Zentrale in München vermitteln möchte.

"Wir vermitteln, dass die Ehrenamtlichen vor Ort nicht das abarbeiten müssen, was zentral vorgegeben wird", sagt Josef Peis vom Diözesanrat, "sondern dass sie selbstbewusst ihre Schwerpunkte suchen können".

1,4 Millionen Katholiken sind im Erzbistum München und Freising berechtigt, Pfarrgemeinderäte zu wählen. Letztes Mal lag die Wahlbeteiligung bei 20 Prozent. Die Reformbewegung "Wir sind Kirche" hat ausdrücklich zur Wahl aufgerufen. Denn nur bei dieser Wahl sei die katholische Kirche richtig basisdemokratisch.