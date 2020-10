Katholiken ringen mit Papst-Wort zu Homo-Ehe

Homosexuelle Menschen "haben das Recht, in einer Familie zu sein", sie haben "das Recht auf eine Familie". Mit diesen auf Spanisch geäußerten Worten hat Papst Franziskus für eine anhaltende Kontroverse innerhalb und außerhalb der katholischen Welt gesorgt. Besonders kontrovers dabei die Forderung des Papstes nach einem "ley de convivencia civil", was deutsche Medien allgemein mit "Gesetz für zivile Partnerschaften" übersetzt haben.

Entsprechend sehen viele in den jüngsten Worten des Papstes den lang ersehnten Segen der katholischen Kirche zumindest für die zivile Homo-Ehe. Zugleich formieren sich auch solche, die den Wortlaut, wenn nicht gar die Autorität des Papstwortes anzweifeln: Der Papst stehe "nicht über dem Wort Gottes", der die Ehe zwischen Mann und Frau eingesetzt habe, kommentierte etwa der ehemalige Regensburger Bischof, Kardinal Ludwig Müller, bis 2017 Chef der Glaubenskongregation in Rom, in der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Filmpremiere in den Vatikanischen Gärten

Also doch nichts verbindlich Neues aus der katholischen Kirche in Sachen Homosexualität? Wirklich neu sind die kontrovers diskutierten Worte des Papstes jedenfalls nur insofern, als sie nun erst öffentlich wurden. Die Äußerung fiel bereits im Mai 2019 in einem Interview der renommierten Journalistin Valentina Alazraki, jahrzehntelange Rom-Korrespondentin für den mexikanischen Fernsehsender Televisa.

Damals habe man der Äußerung keinen Nachrichtenwert beigemessen, teilte der Fernsehsender nun mit, nachdem die Aufnahmen doch öffentlich wurden. Und zwar im Filmporträt "Francesco", worin sich der russische Regisseur Jewgeni Afinejewski des Interviews bediente. Sein Porträt über das katholische Kirchenoberhaupt feierte vergangenen Donnerstag Premiere - bei einem Filmfestival in den Vatikanischen Gärten, zwar nicht in Anwesenheit des Papstes höchstpersönlich, aber doch mit ranghohen Vertretern des Vatikan, darunter auch der Leiter des Päpstlichen Mediendikasteriums Paolo Ruffini.

Vatikan schweigt sich aus

In den offiziellen Vatikan-Medien unter Ruffinis Ägide wurde über die Papst-Aussagen jedoch gar nicht berichtet. Bislang fehlt auch eine offizielle Einordnung des Vatikan, was irritierte Katholiken am vergangenen Samstag gar auf dem Petersplatz in Rom plakatieren ließ: "Holy Father, we ask for clarity on same-sex unions": Heiliger Vater, wir bitten um Klarheit in Sachen Homo-Ehe.