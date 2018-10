US-Autorin Kathleen Collins: literarische Wiederentdeckung

Dass jemand so gut sein könne und dennoch ignoriert werde, sei eine Schande, schrieb die britische Schriftstellerin Zadie Smith über Kathleen Collins. Umso größer sei aber auch das Glück, dass die Autorin nun gewürdigt werde. "Nur einmal", heißt der Erzählband von Kathleen Collins auf Deutsch: 16 Texte, atmosphärisch, kühl, passioniert – der kürzeste zwei, der längste 27 Seiten lang. Zu entdecken ist eine ganz eigene Stimme, die mit Erzählformen experimentiert und auf knappem Raum komplexe Geschichten zu erzählen hat. Beate Meierfrankenfeld hat mit Übersetzer Volker Oldenburg gesprochen, der die Storys zusammen mit seiner Kollegin Brigitte Jakobeit ins Deutsche übertragen hat.

Beate Meierfrankenfeld: "Nur einmal" von Kathleen Collins ist eine Erzählsammlung mit einer ganz speziellen Geschichte. Können Sie uns davon ein bisschen berichten?

Volker Oldenburg: Ja, das kann ich gerne tun: Die Storys von Kathleen Collins sind nicht datiert, aber sie wurden wahrscheinlich Ende der 60er-Jahre, vielleicht bis Mitte der 70er-Jahre geschrieben, sie spielen zum Großteil jedoch Anfang der 60er. Mitte der 70er hat Kathleen Collins einige Storys an Alice Walker geschickt, die damals Redakteurin beim New Yorker "Ms. Magazine" war, aber Walker konnte sich nicht dazu durchringen, sie zu veröffentlichen. Collins ist ja leider sehr frühzeitig 1988 verstorben, mit 46 Jahren, ihre Geschichten lagen dann über mehrere Jahrzehnte in einer Kiste, bis ihre Tochter sich vor einigen Jahren entschlossen hat, den Nachlass ihrer Mutter zu ordnen. Dabei hat sie zum Glück diese Geschichten entdeckt, und sie sind dann 2016 unter dem Titel "Whatever Happened to Interracial Love?" in den USA erschienen.

Und haben dort ja ein sehr positives Echo bekommen …

Ja, das wurde richtig als Wiederentdeckung gefeiert. Kathleen Collins war ja nicht nur als Story-Schreiberin aktiv, sondern auch Filmregisseurin: Sie hat 1982 den Spielfilm "Losing Ground" gedreht, das war der erste Spielfilm einer afroamerikanischen Regisseurin, sie hat Theaterstücke und Drehbücher geschrieben und an der Universität gelehrt, dennoch war sie nicht bekannt in den USA, und insofern ist es wirklich eine große Wiederentdeckung.

Würden Sie sagen, dass Collins' Tätigkeit als Filmemacherin Einfluss hatte auf ihren literarischen Stil?

Das hat schon einen Einfluss, ja. Sie hat keinen experimentellen Stil, ist aber experimentierend: Sie experimentiert mit verschiedenen Erzählformen, und in einigen Geschichten ist ganz klar das filmische Denken zu lesen. Die Geschichten sind teilweise so, als wären sie mit der Filmkamera aufgenommen, in einer Erzählung gibt es auch Regieanweisungen. Und es ist auch sehr deutlich zu erkennen, dass sie viel mit Stimmungen arbeitet. Die Bilder sind schon sehr intensiv, gerade in den ganz kurzen Geschichten, und das war auch an der Arbeit für uns mit vielen Diskussionen verbunden, wie wir diese intensiven Bilder im Deutschen rüberbringen können in diesen sehr, sehr knappen Texten.

Es gibt Geschichten, die kommen mit zwei, drei oder vier Seiten aus, und trotzdem sagt die Autorin auf dieser Strecke ganz viel, reißt große Geschichten an – und zeichnet sehr komplexe Charaktere.

Ja, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die heißt "Treatment für eine Story" und ist nur drei Seiten lang. Darin beschreibt Collins eine Trennung und arbeitet ganz stark mit Wiederholungen: Sie nimmt bestimmte Wörter immer wieder auf und verschiebt sie in unterschiedliche Kontexte und Zusammenhänge. Dadurch bekommen diese Geschichten einen hypnotischen Ton, der durchaus etwas Erotisches hat, aber auch etwas Bedrückendes. Beim Übersetzen standen wir dann vor dem Problem, dass die deutschen Entsprechungen diese Verschiebungen nicht immer mitmachen. Da lässt man alle möglichen Synonyme durch seinen Kopf rattern und hofft, dass am Ende wie beim einarmigen Banditen nicht zwei Kirschen und eine Zitrone, sondern eben drei Kirschen auftauchen. Wir mussten immer sehr abwägen, ob man lieber eine 1:1-Übersetzung möchte, die semantisch dem Original genauer entspricht, aber möglicherweise eben die atmosphärische Dichte gefährdet, oder ob man dem Erhalt der Stimmungen den Vorzug gibt.

Ein ganz wichtiges Thema in Collins' Geschichten ist die Situation zwischen Schwarzen und Weißen Anfang der 60er-Jahre. Interessant ist dabei, dass etwa in der Titelgeschichte der amerikanischen Ausgabe, "Was ist nur aus der Liebe zwischen den Rassen geworden?", Begriffe umspielt werden, die wir immer noch diskutieren. Da liest man zum Beispiel: "Integration heißt der pulsierende neue Beat" – Collins beschreibt das Jahr '63 als ein Jahr des Aufbruchs – und nur eine Seite weiter findet man den dialektischen Blick auf das, was Integration sein könnte: Ist es nicht doch nur eine Form der Imitation, der Selbstverleugnung? Und wäre nicht vielleicht "Black Power" die bessere Antwort? Das sind ja Themen, die wir immer noch debattieren, die sogar wieder eine neue Dringlichkeit bekommen haben.

Da ist Collins wirklich über den Puls der Zeit hinausgegangen. Und gerade diese Geschichte gehört zu den allerbesten der Sammlung. Sie ist ja im Rückblick geschrieben, es ist doch ein bitterer Rückblick auf die Hochphase der Bürgerrechtsbewegung, wo die Hoffnung bestand, dass die Liebe die Schranken zwischen den Hautfarben aufheben könnte, und dann zeigte sich, dass das eben nicht funktioniert hat. Besonders faszinierend ist – das macht sie nur in dieser Geschichte – dass sie jeder Figur eigentlich bei fast jeder Erwähnung das Etikett ihrer Hautfarbe "anklebt", in Klammern und in Anführungszeichen. Dadurch bekommt dieser Text nochmal eine ganz eigene Dynamik und entlarvt auch diese Zuschreibungen, unter denen insbesondere die Schwarzen damals und heute auch noch leiden, als Fiktion. Ich denke, dass sie damit ihrer Zeit doch sehr voraus war.

Viele Figuren von Kathleen Collins sind Schwarze, die eine Mittelschichts-Existenz führen und damit viel verbunden haben, was ihre Integration und Anerkennung betrifft. Diese Spannung zwischen dem, was diese Menschen für sich erreicht haben, und dem, was das mit ihrer Anerkennung dann eben nicht macht, das ist auch ein wichtiges Motiv, oder?

Ja, die Geschichten sind eigentlich alle eher im Mittelschichts-Milieu angesiedelt. Es geht viel um Intellektuelle und Künstler, das konzentriert sich meistens auf den Bundesstaat New York oder die Stadt New York selber. Es geht auch sehr viel um Konflikte mit der Elterngeneration: Die Eltern, die wollen, dass ihre Kinder zu Bildung kommen – und das nehmen die Kinder ja auch an – aber auch ganz bestimmte Vorstellungen vom "Schwarzsein" haben, die von dieser jungen Generation vielleicht nicht mehr geteilt werden müssen. Es geht immer wieder darum, dass Schwarze zu dunkel sind, von anderen Schwarzen diskriminiert werden, von Familien, in denen die Leute eine hellere Hautfarbe haben. Darin zeigt sich, dass diese diskriminierenden Zuschreibungen auch internalisiert worden sind von der schwarzen Community. Es kommt zum Beispiel in mehreren Geschichten vor, dass die Väter ganz entsetzt sind, wenn ihre Töchter sich nicht mehr die Haare glätten, sondern sie abschneiden und kraus werden lassen, und die Väter sagen dann: "Du siehst aus wie eine ganz gewöhnliche Schwarze."

Es heißt in Ihrer Übersetzung mal "schwarz" und mal "farbig". Warum?

Kathleen Collins schreibt manchmal "black" im Original, sie benutzt aber sehr häufig das Wort "negro", das in den 60er-Jahren in den USA durchaus üblich war. Wir haben darüber natürlich längere Zeit diskutiert: "Negro" war bei den amerikanischen Schwarzen eine Selbstbezeichnung, eben anders als "Neger" im Deutschen. Das hat für uns dann den Ausschlag gegeben, das Wort "schwarz" zu verwenden. Die Überlegung bei Collins war außerdem, dass es bei ihr ja ganz viel um Selbstdiskriminierung geht. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte "Rückzug", in der eine Frau einen sehr reichen schwarzen Mann kennenlernt, der sie immer wieder auf die Probe stellt, ob sie noch irgendwelche schwarzen Regungen in sich hat. Da haben wir bewusst das Wort "farbig" gelassen, um zu zeigen: Hier wird ein diskriminierendes Etikett der Gesellschaft so verinnerlicht, dass man ihm wirklich obsessiv folgt.

"Nur einmal" von Kathleen Collins ist in der Übersetzung von Brigitte Jakobeit und Volker Oldenburg im Kampa Verlag erschienen.

