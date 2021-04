Katharina Wagner ist Hochschulratsmitglied in Nürnberg

Katharina Wagner wurde am 1. April zum Mitglied des Hochschulrates der Hochschule für Musik Nürnberg bestellt. Die Urenkelin Richard Wagners hat seit 2015 die künstlerische Gesamtleitung der Bayreuther Festspiele inne und ist Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele GmbH. In einer Mitteilung der Hochschule für Musik heißt es, Wagner sei auf Vorschlag der Hochschule von Bayerns Kunstminister Sibler (CSU) zum Mitglied im Hochschulrat bestellt worden.

Bis 2025 Hochschulratsmitglied

Die in Bayreuth geborene Katharina Wagner hat an der Freien Universität Berlin Theaterwissenschaften studiert und bereits mehrere Werke ihres Urgroßvaters Richard Wagner unter anderem in Budapest, München und Berlin inszeniert. Ihr Regiedebüt am Grünen Hügel in Bayreuth hatte sie 2007 mit den "Meistersingern von Nürnberg" gegeben. Wagner ist vorerst bis Ende März 2025 Hochschulratsmitglied in Nürnberg. Der Hochschulrat der Nürnberger Hochschule für Musik entscheidet unter anderem über die Einrichtung neuer Studiengänge und Schwerpunkte des Haushalts.

Katharina Wagner ist mehrfach ausgezeichnet

Zudem ist Wagner Honorarprofessorin für Regie an der Hanns Eisler Musikhochschule in Berlin. Mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier wurde sie 2010 mit dem "B.Z.-Kulturpreis" und 2012 mit dem "Kulturpreis Bayern" ausgezeichnet. Katharina Wagner ist seit 2019 Trägerin des Bayerischen Verdienstordens.