"Deutschland wird deutscher": Katharina Sieverding in Regensburg

Schwarz-Rot-Gold in Flammen?

Im Kunstforum Ostdeutsche Galerie hängt bereits das große Werk "Kontinentalkern" von Katharina Sieverding mit 400 Porträts der Künstlerin. In den Farben Schwarz-Rot-Gold. Man meint Flammen emporsteigen zu sehen. Doch die Warnung vor einem Deutschland, das einen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion geführt und sechs Millionen Juden vergast hat, war nicht die ursprüngliche Absicht der Künstlerin: "Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, an dieses Schwarz-Rot-Gold", so Sieverding, wie immer ganz in Schwarz, mit dunkler Brille und roten Haaren. "Es ist ja so: Das ist ein Sonnenhorizont, das sind einfach Sonnenaufnahmen, und die sind so wie sie sind – also die Sonne ist nicht blau, wie ich sie ja später auch oft dargestellt habe, sondern rot. Und dann sind da diese Goldporträts, und diese Kombination ergibt dieses Schwarz-Rot-Gold, aber es war nicht die Grundidee."