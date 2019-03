Kate Manne zeigt, wie stark der Hass auf Frauen ist

Heute hätten Frauen zwar mehr Möglichkeiten als je zuvor, aber dennoch wirkten diese eingefleischten Konventionen fort. Mannes Modell von Geben und Nehmen macht verständlich, warum Frauen etwa Männern öffentlich verzeihen, die sie misshandelt oder sogar vergewaltigt haben: Es passe besser in die Rollenklischees, einen Täter nachsichtig zu behandeln als ihn offen anzuklagen. Manne bringt hier einige wirklich schockierende Beispiele, etwa den Fall von Lisa Henning, die erst öffentlich ihren Mann der ehelichen Gewalt bezichtigt hat. Aber dann zu Kreuze kriecht, weil er als mächtiger Anwalt mehr Rückendeckung erhält als sie.

Wieso wählen Frauen einen Sexisten?

Manne gelingt es mit diesem Modell auch zu erklären, warum so viele Frauen Trump gewählt haben, obwohl er sie zu Objekten seiner sexuellen Bedürfnisse degradiert. Seine Wählerinnen seien Frauen aus dem konservativem Umfeld gewesen, die genau wussten, dass sie für ihre Unterwerfung mit Anerkennung in ihren Kreisen belohnt werden. Nach demselben Muster hätten sie der Machtfrau Hillary Clinton vorgehalten, sie beanspruche eine Machtposition, die besser ein Mann erfüllen würde.

Kate Mannes Buch ist ein Zwitter. Einerseits eine soziologische Arbeit, die Fakten zusammenträgt und bewertet. Andererseits ist sie eine Kampfschrift, die fordert, endlich den Hass auf Frauen als ein Gift zu begreifen, das sich in Anmachsprüchen wie in Amokläufen findet. Diese Kombination aus Wissenschaft und Gesellschaftskritik ist etwas, was wir dringend brauchen, um ein Gegengift zu entwickeln. Damit Frauen nicht mehr Opfer von Gewalt werden.

Kate Manne: "Down Girl - Die Logik der Misogynie" ist bei Suhrkamp erschienen.