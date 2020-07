Das Soziologie-Magazin KATAPULT macht Statistik zum Bilderlebnis

Was wäre denn ein Beispiel für eine wissenschaftliche Erkenntnis, die sich nicht gleich erschließt, die Sie aber sozusagen knetbar gemacht haben?

Es ist ja zum Beispiel klar, dass der steigende CO2-Gehalt verantwortlich ist für die Klimaerwärmung, aber es gibt immer wieder die Diskussion: Ist Deutschland daran auch schuld? Oder sind es nicht eigentlich vor allem China, die USA, die viel mehr CO2 emittieren? Das kann man veranschaulichen, wenn man sich einmal die absoluten Werte anschaut. Dazu haben wir eine Weltkarte gezeichnet und für jedes Land einen Kreis je nach Größe des CO2 Ausstoßes visualisiert. Nach absoluten Werten fallen natürlich China und die USA sofort ins Auge. Blättert man aber um zur nächsten Grafik und schaut sich die relativen Werte an, also pro Kopf, muss man China auf einmal suchen, weil es viel weniger CO2 pro Kopf verbraucht als Deutschland. Das sind dann solche Effekte, die vielleicht zum Nachdenken anregen.

Dieser Überraschungseffekt kommt öfter. Es gibt zum Beispiel eine Grafik, da geht es um den Frauenanteil an Bürgermeisterämtern. Das dümpelt so vor sich hin, von knapp über einem Prozent in Georgien, knapp zehn Prozent in Deutschland. Und dann: 42 Prozent in Nicaragua und 47 Prozent in Kuba, das ist die erste Überraschung. Die zweite ist die grafische Umsetzung. Da haben Sie die Umrisse der Länder genommen und den Anteil der Frauen grafisch unten eingezeichnet. Was zu sehen ist, entspricht dem bayerischen Noagerl, dem Rest unten im Glas. Wie kommt man auf so eine Idee?

Das ist ein kleiner Trick: Es ist im Grunde ein ganz normales Säulendiagramm. Aber ein Säulendiagramm ist jetzt nicht das spannendste. Indem wir das innerhalb der Länderumrisse umsetzen, kann das jeder sofort verorten, kann das eigene Land zuordnen, kann sofort die Form von Deutschland erkennen. Das ergibt einen ganz anderen Effekt, um sich etwas ganz bestimmt zu merken.