Nach Brei-Attacke: Monet-Bild zur Restauration in der Werkstatt

Ermittlungen gegen Klimaaktivisten wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung

Am 23. Oktober hatten eine Frau und ein Mann in dem Museum eine Flüssigkeit auf das mit Schutzglas versehene Gemälde geschüttet. Die Gruppe "Letzte Generation" bekannte sich damals zu der Tat und sprach von einer Attacke mit Kartoffelbrei. Die Gruppe veröffentlichte ein Video, das einen Mann und eine Frau bei der Attacke in dem Museum zeigt. Sie forderte von der Politik wirksamere Maßnahmen gegen die Klimakrise. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen die Aktivisten wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Seit Oktober haben Klimaaktivisten in zahlreichen deutschen und anderen Museen in Europa Kunstwerke angegriffen. Zum Angriff in Potsdam sagte dessen Oberbürgermeister Mike Schubert damals: "Das ist Kulturbarberei und keine politische Meinungsäußerung."