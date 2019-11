19.11.2019, 09:29 Uhr

Karten zu gewinnen für "Gottschalk liest?" in Kolbermoor

Seien Sie live dabei! In der vierten Folge von "Gottschalk liest?" begrüßt Thomas Gottschalk Gerhard Polt, Jackie Thomae und Jan Weiler. Wir verlosen zehn Mal zwei Tickets für die Aufzeichnung in Kolbermoor am 3. Dezember.