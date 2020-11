Karriere-Ende: Michael J. Fox zweifelt an seinem Optimismus

Unglaublich, wie viele Schicksalsschläge dieser Mann schon verarbeiten musste - und wie zuversichtlich er bisher dabei dennoch geblieben ist. Seine bisherigen Bücher hatten so optimistische Titel wie "Lucky Man", "Comeback - Parkinson wird nicht siegen" und "Was Lustiges passierte auf dem Weg in die Zukunft". Jetzt legte er mit "Keine Zeit ist wie die Zukunft" nach, sämtlich Anspielungen darauf, dass er als Hauptdarsteller mit der Film-Reihe "Zurück in die Zukunft" in den Jahren 1985 bis 1990 berühmt wurde.

Wegen Text-Schwächen musste er Karriere beenden

Inzwischen freilich, so ist es im "Hollywoodreporter" nachzulesen, fragt sich Fox, ob er es mit seinem Optimismus nicht übertrieben hat. Demnach schreibt er im vierten Band seiner Lebenserinnerungen, der in der Originalausgabe heute erscheint ("No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality"), dass er gelernt habe, "das Leben zu dessen Bedingungen zu akzeptieren", und bisher habe das auch ganz gut funktioniert, aber jetzt stelle er fest, dass ihn seine zuversichtliche Grundeinstellung auch nicht "retten" könne. Wegen zunehmendem Gedächtnisverlust musste er seine Karriere endgültig beenden. Ihm fällt es inzwischen schwer, Texte auswendig zu lernen, wegen der Zitter-Anfälle kann er auch nicht mehr Gitarre spielen und zeichnen. Stattdessen will er sich auf das Schreiben beschränken.

Im Vorwort seiner Memoiren erklärt er seine langjährige Erkrankung so: "Nach dreißig Jahren Parkinson habe ich mit dem Leiden eine Art Abrüstungsvertrag geschlossen. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Ich habe vor langer Zeit kapiert, dass sich die Kontrolle über den Verlauf von selbst ausschließt. Stattdessen habe ich mich auf eine Duldung verständigt, die Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft voraussetzt. Parkinson ist wie die permanenten Knuffe und Stöße eines Boxers, die auszuhalten sind, wenn du trickst und ausweichst. Aber dann kommt der Kinnhaken, der dich auf die Matte legt."