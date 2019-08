Kulturwissenschaftlerin Karoline Walter findet, dass die Art und Weise, wie Menschen auf den Schlaf blicken, viel über den Zustand der jeweiligen Gesellschaft aussagt. Wie deuten sie ihn, welche Anforderungen stellen sie an ihn? In ihrem Buch "Guten Abend, gute Nacht – Kulturgeschichte des Schlafs" zeichnet sie eine faszinierende, detailreiche Geschichte des "kleinen Todes", die von biblischen Urzeiten bis heute reicht.

Joana Ortmann: Lassen Sie uns mal von der Gegenwart aus anfangen, Frau Walter: Wo stehen wir heute? In Zeiten von Optimierung und ausgefeiltem Sleeptracking würde man annehmen, der Schlaf hat es eher schwer in der Gegenwart?

Karoline Walter: Ja, es ist eine zweischneidige Sache. Einerseits wird der Genuss am Schlaf selbst wiederentdeckt, andererseits aber hat er nicht mehr dieses anarchische oder subversive Potenzial, das er früher hatte, als man sich sozusagen der Leistungsgesellschaft mit der Geste des Schlafs ein stückweit verweigern konnte. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass Schlaf so ein neues Wellness-Phänomen geworden ist. Eine gebildete Oberschicht befasst sich damit, weil gesund und gut schlafen ein wichtiger Teil von einem neuen Lebensstil geworden ist. So ähnlich wie bei der Ernährung, das hat ja fast religiöse Züge. Und das könnte dem Schlaf auch passieren, dass man versucht, ihn auf allen Ebenen zu optimieren.

Wie wir zu diesem momentanen Zustand gekommen sind, das entfalten Sie in Ihrem Buch sehr ausführlich und spannend. Könnte man aus dem Rückblick heraus benennen, wann der Schlaf in der Kulturgeschichte so richtig gute beziehungsweise schlechte Zeiten hatte?

Unterm Strich würde ich sagen, dass der Schlaf in westlichen Gesellschaften immer eher negativ konnotiert war. Gleichzeitig gab es aber auch immer Minderheiten, die sich dagegen gewehrt haben. Die Mystikerinnen in den mittelalterlichen Klöstern zum Beispiel haben dem Schlaf eine positive Rolle zugewiesen, obwohl er in der Bibel eine negative spielt. Und es gab dann mystische Techniken, über die man versucht hat, einen schlafähnlichen Zustand zu erreichen – als höchste Form der Gotteserkenntnis. Und ähnlich viel später die Romantiker, als Protest gegen die Aufklärung, die alles funktionalisiert und rationalisier hat. Die Romantiker haben ja nicht nur über Schlaf und Traum geschrieben, sondern eben auch schlaf- und traumartig geschrieben und sich von der ganzen Irrationalität des Traums auf formaler Ebene inspirieren lassen.