Karoline Georges: "Wir werden uns um ein neues Leben bemühen"

Aber vor diesem neuen Stadium, müssen wir durch Grausamkeit, Gewalt und Hoffnungslosigkeit gehen. Es gibt Morde, sogar Kinderleichen, und die Zukunft ist ein "Würgeknoten". Es ist wirklich eine harte Geschichte, und ich habe mich gefragt, wie war das, sie zu schreiben?

Ich schreibe eher intuitiv. Es ist eine Art Antwort auf das, was ich erlebe, was ich sehe, was ich lese, was ich vom Leben und vom Universum weiß. Bevor ich dieses Buch schrieb, 1998, hatten wir in Québec einen riesigen Eissturm. Viele Wochen hatten wir keine Elektrizität, mitten im Winter, es war wirklich sehr kalt. Ich fand Schutz in einem Schweine-Schlachthaus, einer großen Werkhalle aus Beton, in der ich wochenlang blieb, der einzige Ort in meiner Stadt, der mir Schutz bot. Vielleicht hatte ich dort die Idee zu "Totalbeton". Aber als ich es schrieb, überlegte ich wirklich, wie wir uns als bewusste Wesen noch eine Zukunft vorstellen können, wenn wir mit all dem Desaster zur Hölle gehen, wenn wir konfrontiert sind mit Dunkelheit und globaler Erwärmung, mit Massensterben und dem Raubbau an Ressourcen, wie gehen wir daraus als Lebewesen hervor, die eine andere Bewusstseinsstufe erfahren wollen. Und das ist der entscheidende Punkt im Buch: Es geht nicht um Unterdrückung, um die Macht der einen und andere als Opfer. Wir werden lernen, wir als Menschen werden uns um eine neue Art von Leben bemühen.

Nicht leicht, Ihren Optimismus zu teilen.

Ich weiß nicht, ob das Optimismus ist, aber ja, sagen wir, es ist Optimismus, ich mag das Wort.

Sie stellen nicht nur literarische, sondern auch biologische und philosophische Fragen. Gegen Ende wird Ihre Prosa zu Poesie. Tatsächlich ist das Buch eine Kombination aus Philosophie, Prosa und Poesie. Und Sie schreiben Französisch, aber der kanadische Buchmarkt wird vom Englischen dominiert. Wie würden Sie die Beziehung zwischen den Sprachen in Kanada beschreiben?

Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, aber es ist eine knifflige Frage. Viele meiner Kollegen werden nicht von englischsprachigen Kanadiern gelesen, aber zwei meiner Bücher sind jetzt übersetzt. Ich lese englischsprachige Autoren und liebe ihre Arbeit, Margret Atwood ist wirklich eine große Inspiration für mich. Aber es stimmt, wir entwickeln uns auf zwei verschiedenen Buchmärkten, so viel ist sicher. Ich werde auch in Frankreich verlegt und habe französischsprachige Leser überall in der Welt. Ja, ich habe natürlich mehr französisch- als englischsprachige Leser.