Ein "Christkind" zu Ostern: Baby in Kirche geboren

Mitten in der Kirche hat eine Frau am Ostersonntag ein Baby geboren. Der neue Erdenbürger erblickte das Licht der Welt in der hintersten Sitzbank der Karlsruher Bonifatius-Kirche. Dorthin hatten es die Eltern von einer nahegelegenen Bushaltestelle gerade noch geschafft.

Mesner: Auf der Straße sollte niemand ein Kind kriegen

Detlef Kempfer‎, der Mesner der Kirche, sagte am Tag nach der Geburt, er habe das Paar an einer Straßenbahnhaltestelle vor der Kirche gesehen. Die Frau habe sich abgestützt und schon Wehen gehabt.

"Aber auf der Straße sollte ja niemand ein Kind kriegen", so der beherzte Mesner, der die Eltern in die Kirche ließ. Passanten seien dem Paar in seiner Notlage nicht zu Hilfe gekommen.

Es ist ein Junge und er soll Oskar heißen

Nur rund 25 Minuten dauerte es vom Auftauchen der werdenden Eltern bis zum ersten Schrei in der Kirche, berichtete der Mesner gegenüber der Bistumszeitung "Konradsblatt" (Ausgabe 15/2021). Ein Krankenwagen brachte die Familie ins Krankenhaus. Die Identität der Eltern ist indes nicht bekannt.

"Ich stand erstmal da und habe überlegt, ob das wirklich passiert ist", so Mesner Detlef Kempfer. Dem "Konradsblatt" zufolge hat der Vater bestätigt, dass sein Neugeborener zu Ehren des Mesners dessen zweiten Vornamen Oskar tragen soll.