Der Mensch hat keinen objektiven Zeitsinn, Minuten können ewig lang sein und viel zu kurz. Wird unsere Zeit-Wahrnehmung beeinflusst durch die Art, wie wir Zeit darstellen und messen?

Zeit ist eine Vorstellung und sonst nichts. Kein Mensch hat je Zeit gesehen, kein Mensch hat sie gefühlt. Wir müssen uns eine Vorstellung, ein Bild, eine Metapher von der Zeit machen. "Die Zeit fließt" ist zum Beispiel so eine Vorstellung. Wir nutzen sie, um Ordnung zu machen in dieser Gesellschaft. Früher haben wir die Ordnung der Natur genommen, da gehörte die Zeit noch Gott, vor 600 Jahren haben wir dann die Uhr erfunden und die Zeit in die eigene Hand genommen. Jetzt stellen wir die Zeiger und sagen, wie viel Uhr es ist. Aber heute sehen wir Zeit weniger als Fluss als vielmehr als Netz: Verschiedene Zeiten wirken gleichzeitig auf uns ein, während die Uhr eins nach dem anderen anordnet, erst ein Uhr, dann zwei oder drei oder vier. Das ist heute nicht mehr geeignet, um die Wirtschaft zu organisieren.

Man könnte sagen: Die Uhr geht – Multitasking kommt.

Multitasking ist diese Gleichzeitigkeit. Sie lässt mehr zu und garantiert Wirtschaftswachstum.

Wir leben im Zeitalter der Beschleunigung und trotzdem haben wir nicht mehr, sondern weniger Zeit. Das ist doch eigentlich paradox.

Ich glaube nicht, dass alles immer schneller wird. Vieles wird schneller, und was früher als "langsam" diskriminiert wurde, wird optimiert. Wir verdichten die Zeit und gewinnen dadurch Zeit – aber diese Zeit behalten wir nicht, weil wir sie wieder in Geld verrechnen. Und Geld kennt kein Genug. So kommen wir permanent unter Druck. Sie können aus der Zeit, die Sie gewonnen haben, immer noch mehr Zeit gewinnen.

Das erinnert ja sehr an das Kinderbuch "Momo" von Michael Ende, in dem die grauen Herren die Menschen zum Zeitsparen brachten, doch die ersparte Zeit stand gar nicht mehr zur Verfügung.

Weil Zeit sparen nicht zu mehr Zeit führt, sondern nur zu mehr Hektik.

Sie stellen Ihrem Buch über die Uhrendämmerung ein Heine-Zitat voran, nach dem der Mann, der einst die Uhren erfand, ein "frierend trauriger Mann" war. Wenn die Uhren wirklich gehen – könnte das auch positiv sein?

Es ist positiv. Ich kann nur wieder darauf aufmerksam machen, dass wir die Zeit nicht haben, sondern selber sind. Die Natur um uns herum ist rhythmisch organisiert: Wiederholung mit Abweichung. Abweichung lässt immer Flexibilität, Toleranz, Elastizität zu. Und von daher hat die Abwendung von der Uhr etwas Befreiendes. Man muss es nur befreiend nutzen.

"Die Uhr kann gehen. Das Ende der Gehorsamkeitskultur" von Karlheinz Geißler ist im Hirzel Verlag erschienen.