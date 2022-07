Artikel mit Audio-Inhalten

> Kultur > Karla Fohrbeck erhält Kulturpreis der Stadt Bayreuth

Karla Fohrbeck erhält Kulturpreis der Stadt Bayreuth

Jüdisches Leben, Jean-Paul-Weg und Richard Wagners Hotelzimmer – all diese Projekte stehen in Bayreuth in Verbindung mit dem Namen Karla Fohrbeck. Für ihren Einsatz soll sie am 22. Juli mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet werden.