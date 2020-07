"Die Mitbestimmung des Kindes muss gestärkt werden"

Woran liegt das? An der rechtlichen Lücke? Was die faktische Mitbestimmung von Kindern angeht, ist es immer noch so, dass in Deutschland Kinderrechte nicht im Grundgesetz verankert sind und es damit auch keinen übergreifenden Kindeswohlvorrang gibt …

Ja, auch wenn wir hier Kinder behandeln – meistens im Alter zwischen fünf und zwölf –, dann wollen wir ihnen natürlich erklären, warum sie da sind. Wir fragen: Was glaubst du, warum bist du da? Es ist ihr verbrieftes Recht zu erfahren: Warum gehe ich zum Arzt? Aber ich muss das dem Kind auch vermitteln. Und es soll auch lernen, dass es letztendlich die Behandlung mit beeinflusst und mit bestimmt. Die Mitbestimmung des Kindes ist nirgendwo wirklich als zentraler Wert formuliert, sondern eigentlich definieren immer Erwachsene, was von außen her wichtig für das Kind ist.

Und was schlagen Sie zur Verbesserung dieser Lage vor?

Wir brauchen politisches Handeln, in dem Sinne, dass die Kinderrechte endlich auch verbrieft werden, wir finden ganz dringend, dass die Mitbestimmung des Kindes gestärkt werden muss. Ich weiß beispielsweise nur von einer einzigen Schule – bezeichnenderweise ist es die Europäische Schule –, die ihre Schüler auch in der Corona-Zeit in die Verwaltung einbezogen hat. Mir ist hingegen von keiner Regelschule bekannt, dass die Schülervertretung in Lösungen involviert gewesen wäre.

Das könnte sich jetzt noch einmal potenzieren. Bald sind Sommerferien, und dann stehen wir eher vor einem vergrößerten Problem, so wie sich die Lage darstellt.

Ich weiß auch nicht, was und mit wem das Kultusministerium genau plant. Es ist ja nicht wirklich transparent, obwohl wir eine Schulpflicht haben. Das ist auch so ein Argument. Da ist Deutschland das einzige Land in Europa. Wir haben eine Schulpflicht, während in den anderen europäischen Ländern auch die Eltern ihre Kinder beschulen dürfen – und trotzdem haben wir keinen Einfluss auf die Organisation der Schule. Ich habe übrigens auch kein einziges Interview mit einem Schülersprecher in den Medien wahrgenommen. Insoweit brauchen wir auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür, dass hier eine Mitbestimmung rechtlich notwendig ist. Und ich finde, um die Rechte von Kindern zu stärken, gehören sie ins Grundgesetz.