Karl-May-Museumschef: "Winnetou ist gar kein Indianer"

Überraschende Aussagen von Robin Leipold (34), dem wissenschaftlichen Direktor des Karl-May-Museums in Radebeul bei Dresden: "Ich habe mir schon gedacht, dass es viele kritische Stimmen geben wird, wenn dieser Film rauskommt, und auch die Frage gestellt werden wird, ob man das heute noch in dieser Form machen kann", so der Experte gegenüber dem BR über den gerade in den Kinos angelaufenen und sehr umstrittenen Film "Der Junge Häuptling Winnetou", der auch mit Geld der Bayerischen Filmförderung finanziert wurde.

Leipold will bei der Kino-Produktion ein "schlechtes Gefühl" gehabt haben: "Die Karl-May-Szene, die hofft natürlich darauf, dass so ein Film dem Thema noch mal einen Aufschwung verleiht, aber ich war da schon skeptisch, weil ich der Meinung bin, dass man in der heutigen Zeit, wenn man Karl May popularisieren will, da ganz anders rangehen müsste, als zu sagen, wir orientieren uns immer wieder an den Filmen der sechziger Jahre."

Karl-May-Szene fürchtet Reaktion von Buchläden

Zur Entscheidung des Ravensburger Verlags, seine Merchandising-Produkte zum Film, darunter zwei Jugendbücher, auf Druck von Netz-Aktivisten zurückzuziehen, die "kulturelle Aneignung" kritisierten, sagt Leipold: "Das finde ich natürlich absolut überzogen, da hätte sich der Verlag vorher Gedanken drüber machen können. Die Projekte wurden ja zwei Jahre vorbereitet. Da ist dann wirklich die Frage, was das für Auswirkungen hat. Ziehen andere Verlage mit, ziehen Buchhandlungen mit, die dann sagen könnten, um Gottes willen, Karl May ist rassistisch, der kommt nicht mehr bei uns rein. Dann wird es problematisch und auch für uns schwierig."

Es sei nichts Neues, dass im Netz viele ausländische Beobachter aus den USA oder Australien das "deutsche Faible für Indianer" gar nicht verstehen könnten: "Das kommt in den letzten Jahren immer wieder vor, insbesondere seit drei, vier Jahren. Es ist immer extremer geworden. Es ist auch so, dass in der deutschen Kultur- und Medienlandschaft jetzt auch mehr und mehr jüngere Leute tätig sind, die aus kulturwissenschaftlichen Studiengängen kommen und mit Karl May nicht mehr groß geworden sind. Sie sehen das kritisch und sagen, Moment mal, da gibt es einen, der hat was über Indianer geschrieben, obwohl er davon überhaupt keine Ahnung hatte. Und dann werden da in Bad Segeberg solche Klischee-Vorführungen gemacht."

"Habe mich mit Karl May immer schwer getan"

Robin Leipold hält die Debatte teilweise für ein Missverständnis: "Winnetou ist eigentlich gar kein Indianer, er ist eine deutsche Traumgestalt von einem deutschen Autor, der sich eine Fantasiefigur erschaffen hat." Freimütig räumt der Direktor des Karl-May-Museums ein, selbst mit den Werken des Autors zu fremdeln: "Heute, nach 150 Jahren, ist das natürlich etwas aus der Zeit gefallen: Die Sprache, der Humor, sein Schreibstil. Ich habe mich persönlich immer schwer mit Karl May getan, das muss ich ganz offen sagen, weil ich mich immer stärker mit den Indianern beschäftigt habe. Da habe ich mir schon als Kind gesagt, meine Güte, was hat der denn da geschrieben, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Aber seit ich mich mit dem Menschen Karl May beschäftigt habe, liest man das anders."

Der einst so populäre, heute umstrittene Schriftsteller (1842 – 1912) sei für seine Zeit ungewöhnlich fortschrittlich gewesen: "Er war einer der frühen Pazifisten. Im Wilhelminischen Kaiserreich, wo es stark darum ging, deutsche Kolonien zu erobern und in Afrika und in China zu kämpfen, da hat Karl May sich offen dagegen gewehrt. Er war ein früher Friedenspropagandisten. Er hat den Kolonialismus früh angeprangert. Er war einer der größten Kritiker und seiner Zeit weit voraus. Das, was Filme und Festspiele aus ihm gemacht haben, das entspricht ihm gar nicht immer. Man muss das trennen, und die Ideale des Menschen stärker betonen, was heutzutage total zeitgemäß ist."

"Er hat die Faszination für Indigene geschaffen"

So habe Karl May mit "Tante Droll" alias Sebastian Melchior Pampel sogar einen Transvestiten im "Wilden Westen" auftreten lassen. Er kommt in den Erzählungen "Der Schatz im Silbersee" und "Der Ölprinz" vor: "Man kann Karl May sehr modern lesen. Er hat eine Faszination für die indigenen Kulturen Amerikas geschaffen, wollte sie kennenlernen, konnte es aber nicht, weil er nicht reisen konnte. Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Indigenen zu uns einzuladen."

Die indigenen Gäste in Radebeul wunderten sich zwar teilweise über Karl May, würden ihn jedoch verstehen, wenn er ihnen als "Träumer" vorgestellt und erläutert werde: "Das Indianerbild wird geprägt von Pierre Brice, und viele denken, alle Indianer sehen so aus. Nun gibt es aber in Nordamerika über 300 verschiedene indigene Kulturen, das ist ja ein riesengroßer Kontinent. Unsere Aufgabe ist es, Aufklärungsarbeit zu leisten. Im Karl-May-Museum soll etwas über diese echten Menschen erzählt werden." Rückmeldungen der Indigenen über den Umgang mit ihrer Kultur würden in die Karl-May-Szene hinein weitergegeben: "Er wollte ein Brückenbauer sein."

"Schwulengeschichten" sorgten für Rücktritt

Mit Toleranz hatte das Karl-May-Museum kürzlich jedoch selbst erhebliche Probleme: Der einstige Direktor Christian Wacker trat zum 1. Juni 2020 zurück, weil ihm vorgeworfen worden war, den Schriftsteller "mit Schwulengeschichten" in Verbindung gebracht zu haben. Grund dafür war der Aufsatz einer amerikanischen Professorin, die sich mit Gerüchten beschäftigt hatte, wonach Karl May homosexuell gewesen sein könnte. Die These war nicht mal neu: Schon Arno Schmidt hatte 1962 eine Studie über "unbewusst" schwule Motive im Werk des Autors vorgelegt. Der Maler und Bildhauer Sascha Schmidt hatte für die Cover von Karl-May-Büchern auf besonderen Wunsch des Winnetou-Erfinders symbolistische Männer-Akte angefertigt, die später freilich wieder "verbannt" wurden.