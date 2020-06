Radebeul: Debatte um das komplizierte kulturelle Erbe Karl Mays

Eigentlich hätte heuer auf den berühmten Karl-May-Spielen von Bad Segeberg Sascha Hehn den Ölprinzen spielen sollen – aber die Karl-May-Spiele entfallen coronabedingt. Das traditionsreiche Freilichtspektakel am schleswig-holsteinischen Kalkfelsen ist nicht die einzige Pilgerstätte für Karl-May-Fans. Im sächsischen Radebeul, am einstigen Wohnort des Schriftstellers, wo er 1912 auch gestorben ist, steht das 1928 gegründete Karl-May-Museum, und um dessen Ausrichtung ist jetzt ein Kulturkampf entbrannt. Knut Cordsen hat darüber mit dem Karl-May-Experten Andreas Brenne gesprochen.

Knut Cordsen: Im Karl-May-Museum hängen bis heute Bilder des Malers Wilhelm Emil "Elk" Eber, der ein Lieblingsmaler Adolf Hitlers und selbst ein großer Nazi-Propagandist war. Bevor er Indianerhäuptlinge malte, schuf er grausamsten Soldaten-Kriegsverherrlichungskitsch im Dritten Reich. Ist das symptomatisch, dass diese Gemälde dort bis heute unkommentiert hängen?

Andreas Brenne: Genau, das ist auch symptomatisch. Man versucht so einen gewissen status quo und auch eine Atmosphäre dieses Museums aus den späten 20er-Jahren, wo das alles sich nach und nach entwickelt hat, quasi zu erhalten und still zu stellen. Bereits in 20er-Jahren hat Klara May, die Witwe Karl Mays, dieses Bild versucht zu verhärten: Karl May als der Entdecker sozusagen, der Deutsche, der der Welt das Glück gebracht hat, eben auch den Westen, und der versucht hat, durch die Konfrontation der "Villa Shatterhand" mit dieser Indianistik-Sammlung den Erzählungen eine neue Plausibilität zu bringen. Und dann noch diese unglücklichen Verquickung, dieser Annäherung an die völkischen Ideen. Klara May war eine überzeugte Nationalsozialistin. Das findet sich auch in solchen Bildwerken, die scheinbar ganz unschuldig die "Villa Bärenfett", wie diese Indianistik-Sammlung heißt, zieren. Da gibt es dann ein großes Tableau von der Schlacht am Little Big Horn – über die Karl May gar nichts geschrieben hat. Und es finden sich auch die Indianerhäuptlings-Gemälde. Übrigens war dieser Elk Eber auch Ehrenmitglied des Münchner Cowboy Clubs.

Der bisherige Leiter des Karl-May-Museums, Christian Wacker, hat sein Amt vor Kurzem niedergelegt. Gerade mal zwei Jahre hat er amtiert, jetzt kehrt der vormalige Chef, René Wagner, ins Amt zurück. Was lässt sich an dieser Personalie ablesen?

An der Personalie lässt sich leider sehr viel ablesen, nämlich eine gewisse Ahnungslosigkeit, was die Vergangenheit angeht, bzw. eine gewisse Geschichts-Blindheit und -Vergessenheit, was eigentlich Karl May ausmachen könnte oder was Karl May braucht.

Was bräuchte er denn Ihrer Meinung nach?

Karl May bräuchte so etwas wie ein kulturwissenschaftliches Update, eine neue Perspektive auf das Phänomen Karl May, der nun teilweise in die Jahre gekommen ist, zum anderen natürlich wie erwähnt immer noch auf Freilichtbühnen gehandelt wird. Allerdings nehmen die Menschen in der Regel Winnetou und Old Shatterhand wahr, aber selten ihren Autor. Um den wieder aufzufrischen und zum Leben zu erwecken, braucht es neue wissenschaftliche Perspektiven auf dieses Phänomen.

Wie sähe für Sie eine zeitgemäße Präsentation Karl Mays in Museum aus, welche Aspekte seines Lebens und Wirkens sind da bisher ausgespart worden?

Karl May ist ein besonderes literarisches Phänomen, das sich dadurch auszeichnet, dass jemand aus ärmsten Verhältnissen aus dem Erzgebirge es geschafft hat, aus dem Proletariat heraus sich nach oben zu schreiben. Er hat einen Wandel vollzogen von einem Verfasser von Kolportage-Literatur, der zunächst mal die einfachen Menschen ansprach, dann aber über Quellenstudium und viel Fantasie ins Bürgertum aufstieg, und dann noch den Schwenk machte in seinem Alterswerk hin zu einer gewissen Form von Moderne. Dies sichtbar zu machen mit allen Entwicklungen, auch möglicherweise Fehlstellungen, das wäre aus meiner Sicht eine Perspektive. Vor allem sollte man auch mal schauen, wie das Bild des Fremden bei Karl May sich gewandelt hat.