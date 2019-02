Zum Tod von Karl Lagerfeld: Sein bester Entwurf war er selbst

Lagerfeld war kein Visionär, kein Revolutionär, aber ohne Berührungsängste: Er hat Chanel, das von der Kaufhausfamilie Wertheim finanzierte Modelabel, am Leben erhalten, sowohl für die waffelboucléroséfarbenen Gralshüterinnen der Chanel-Tradition wie für die Bling-Bling-Amazonen der Zukunft. Welt- und generationenumspannend. Er haute raus: Haute Couture und fast fashion für H&M, Luxus und Trash; auch Bedachtes und Unbedachtes: Amüsante Aphorismen, scharfe Züngeleien, aberwitzige Kommentare: Je déteste Merkel, sagte Karl der Große, er hasse Merkel, weil sie mit den muslimischen Flüchtlingen – und der AfD - Antisemitismus in Deutschland zulasse.

Vermutlich konnte er nicht anders. Ein früh eingeübter Sprachreflex gegenüber der resoluten Mutter. "Weißt du, du bist vielleicht sechs. Ich bin nicht sechs, also wenn du mit mir sprechen willst, bitte gibt dir Mühe", habe sie zu ihm gesagt, erzählte Lagerfeld mal. Und dass er habe schnell sprechen sollen, denn: "Für den Stuss, den du redest, kann man nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen."

Ganz down to earth

Was also bleibt - alles nur Oberfläche? Man denkt an ein Gedicht des schwedischen Schriftstellers Lars Gustafsson Aus den Erinnerungen eines Hobels. Da heißt es in den ersten Zeilen: "Unter der Oberfläche der Dinge/ verbirgt sich nichts anderes als die Oberfläche der Dinge." Unter Lagerfelds schillernden Oberflächenschichten lag der melancholische Firnis des Geistreichen. Er war ein Narr in der Maske des Königs, dem die Welt anders nicht erträglich war. Wie hat er mal gesagt: "Ich bin ganz down to earth, das können Sie mir glauben. Nur eben nicht von dieser Welt."

Vielleicht dehnt er seine Aktivitäten nun aus in eine andere Galaxie. Er hat gerade erst damit begonnen.