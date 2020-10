Warum die Wiederentdeckung von Karl Hagemeister überfällig ist

Auf den allerersten Blick besteht das Bild nur aus zwei Farben, grün und grau. Zwischen einem lichten, blassgrauen Himmel und einem farblich fast ebenso beschaffenen Gewässer zieht sich in der Mitte des Bildes ein grasgrüner Streifen, der die Landschaft teilt. Aus dem Grün erheben sich in der Ferne zwei dunkle Bäume, von denen einer sich im Grau des Wassers spiegelt.

Lebendige Leinwand

Bei näherer Betrachtung jedoch lassen sich nicht nur zahllos changierende Farbschattierungen erkennen, deutlich wird auch, welche Bewegung in dem scheinbar so schlicht komponierten Bild steckt, welche Dynamik, welches Leben. Vom Wind bewegt biegen sich einzelne Gräser ungestüm in sämtliche Himmelsrichtungen. Ein stummes Wogen scheint die Landschaft in ihrem Innersten zu durchdringen, sie pulsiert förmlich lautlos.

Entstanden ist das Bild im Jahr 1892. Der Titel "Wiese am Wasser" entspricht in seiner unspektakulären Schlichtheit dem Motiv. Und doch gelingt dem impressionistischen Maler Karl Hagemeister etwas eigentlich Unmögliches, nämlich, das Unsichtbare in seinen Bildern einzufangen: die Luft, den Wind – und, so der Titel der Ausstellung, "das Licht, das ewig wechselt".

Zu Unrecht unbekannt

Im Vergleich zu Malern wie Max Liebermann oder Lovis Corinth sei das Werk von Karl Hagemeister immer noch relativ unbekannt, sagt Kuratorin Karin Rhein. Ihr sei es daher auch wichtig, mit der Ausstellung klarzumachen, welche bedeutende Rolle Hagemeister für die Entwicklung des Impressionismus in Deutschland gespielt habe.

"Man kennt immer so die großen Drei: Liebermann, Corinth, Slevogt. Aber Hagemeister hat eben für den deutschen Impressionismus nochmal eine ganz andere Perspektive geliefert, die sehr dicht dran ist am französischen Impressionismus. Er wollte den stetigen Wandel in der Natur darstellen. Und eben das ewig wechselnde Licht, die Natur als schöpferischen Organismus. Er wollte das Wachsen in seinen Bildern zeigen."