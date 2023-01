Karikaturen von "Charlie Hebdo": Iran droht mit Konsequenzen

Am 7. Januar jähren sich die Anschläge auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" zum achten Mal. Kurz vor dem Jahrestag veröffentlichte das französische Satiremagazin eine Sonderausgabe. Nicht um darin auf den Terror zurückzublicken, sondern um das iranische Regime aufs Korn zu nehmen.

Ayatollah Chamenei wird zur Zielscheibe des Spotts

Zielscheibe ist vor allem das religiöse Oberhaupt des Iran: Ajatollah Ali Chamenei. Schon im Dezember rief die Redaktion einen Wettbewerb ins Leben, – nach eigener Aussage – um "Iranerinnen und Iraner, die für ihre Freiheit kämpfen, zu unterstützen". Gesucht wurden die besten Karikaturen des Revolutionsführers. Ein Best-of der Einsendungen versammelt nun die Sonderausgabe vom 4. Januar.

Die Zeichnung fokussieren sich vor allem auf die Gewalt, mit der sich das Regime gegen die Protestbewegung im eigenen Land richtet. Zum anderen demonstrieren sie weibliche Stärke – ein Bild zeigt Chamenei etwa als schwarzen Käfer, aufgespießt von einem hochhackigen Schuh. Den Titel des Magazins ziert die Abbildung einer nackte Frau, die auf dem Rücken liegt. Männer mit langen Gewändern, Bärten und Turban laufen hintereinander in ihre Vagina. Dazu der Spruch: "Mullahs geht zurück, wo ihr herkommt!"

Iran bestellt französischen Botschafter ein

Die Regierung in Teheran reagierte unmittelbar. Noch am Mittwoch twitterte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian: "Wir werden die beleidigende und unanständige Handlung einer französischen Zeitschrift, die die Karikaturen über religiöse und politische Autoritäten veröffentlicht hat, nicht ohne eine entschlossene und wirksame Antwort belassen."

Am selben Tag wurde der französische Botschafter in Teheran einbestellt und das französische Forschungsinstitut "IFRI" in der iranischen Hauptstadt geschlossen. Dies sei jedoch lediglich ein "erster Schritt", teilte das iranische Außenministerium mit: "Wir lassen nicht zu, dass die französische Regierung über das Ziel hinausschießt." Das Satiremagazin landete unterdessen auf einer Sanktionsliste.

Französische Außenministerin erinnert an Pressefreiheit

Die französische Regierung reagierte indes gelassen. Außenministerin Catherine Colonna sagte im französischen TV-Sender LCI: "Wir sollten uns daran erinnern, dass in Frankreich Pressefreiheit herrscht, im Gegensatz zu dem, was im Iran geschieht." Diese Freiheit werde von einer unabhängigen Justiz überwacht, in Frankreich gebe es kein Blasphemie-Verbotsgesetz. Außerdem kritisierte die Ministerin die Inhaftierung französischer Staatsangehöriger im Iran.

Mit Material von AFP und dpa.