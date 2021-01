Kari Ikonen: Jazz zwischen Orient-Flair und abstrakter Kunst

Das Cover des neuen Albums von Kari Ikonen ist ein Gemälde des russischen Malers Wassily Kandinsky. Und auch die Musik klingt oft, als habe der finnische Pianist die Pinselstriche des Malers in Musik übersetzt. Klänge und Motive setzen sich allmählich zu einem akustischen Bild zusammen. Auch den Albumtitel hat sich Ikonen von Kandinsky geborgt: Der Maler hat sein Gesamtwerk in "Impressionen, Improvisationen und Kompositionen" eingeteilt und Ikonen nennt sein Soloalbum analog dazu "Impressions, Improvisations and Compositions" – denn, so sagt er, manche seiner Stücke seien ausgefeilte Kompositionen, manche frei Improvisiert und andere Impressionen, inspiriert von Gemälden, von Geschichten oder von arabischen Skalen oder Maqams.

Eine neue Erfindung entlockt dem Konzertflügel Vierteltöne

Seit zwei Jahrzehnten beschäftigt sich Kari Ikonen schon mit arabischer Musik. Vor kurzem hat er ein Gerät erfunden, das es ihm ermöglicht, die für orientalische Musik so charakteristischen Mikrointervalle oder Vierteltöne auch auf einem Klavier oder einem Flügel zu spielen. Sein sogenanntes Maqiano wird einfach auf die Saiten aufgesetzt. Mittlerweile hat Ikonen das Gerät patentiert, demnächst will er es in Serie anfertigen lassen. Den Prototyp hat er jetzt auf seinem neuen Soloalbum eingesetzt. Einige seiner Stücke wie "Taqsim on Maqam Saba" oder "Trance Oriental" bekommen dadurch einen deutlich orientalischen Charakter.