Karfreitag: Kirchen in Bayern begehen stillen Feiertag

Gottesdienste ohne Orgel und Glockengeläut

Das neu in den Blick nehmen passiert bei der Enthüllung und Verehrung des Kreuzes im Gottesdienst. Dieser ist traditionell still gestaltet, ohne Orgelmusik und Glockengeläut. Die Stille am Karfreitag ist für Pfarrer Theil ein Ausdruck von Sprachlosigkeit. In der Bibel mit Blick auf die Kreuzigung Jesu, aber auch übertragen auf heute: Die Pandemie, Krankheit, Leid und Tod machen uns sprachlos, so David Theil.

"Dass wir an einen Gott glauben, der uns das Leiden nicht erspart und die Größe hat, das Leiden mit uns zu teilen. Das ist immer auch mit Stille verbunden." Pfarrer David Theil

Das merke man auch in der Trauerbegleitung oder wenn jemand mit einem schweren Schicksalsschlag hadert, so Theil. Das schwierigste sei, wenn Menschen anfangen, zu viel zu reden, zu viel zu erklären. "Sondern da ist es oft angesagt, dass ich lerne, mit einem Menschen das auszuhalten, die eigene Ohnmacht und Sprachlosigkeit – davon hat der Karfreitag sehr viel."

Brauchtum am stillen Feiertag: die Karfreitagsratschen

Doch es ist nicht alles still am Karfreitag. Gesang ist ohne Instrumente erlaubt – in Corona-Zeiten hier in St. Ursula wird allerdings nur ein Ensemble singen, die Gläubigen singen nicht. Und es gibt am Karfreitag traditionell auch richtigen Lärm: Die Karfreitagsratschen sind in diesem Jahr wie so viele Dinge aber vor allem im Netz zu hören. Was es damit auf sich hat?

Dieser Brauch sei in der katholischen Tradition entstanden, erläutert Pfarrer Theil. Normalerweise rufen die Glocken auf dem Kirchturm zum Gebet. "Und nachdem die Glocken von Gründonnerstags-Gloria bis Osternachts-Gloria nicht erklingen, brauchte man ein anderes Zeichen, um die Menschen zu rufen. Und daraus entstanden die Karfreitagsratschen."

Zum Artikel: Karfreitag in Lohr am Main ohne traditionelle Prozession

Protestanten feiern Abendmahl – anders als Katholiken

Für Protestanten ist der Karfreitag ein ganz besonderer Tag. Anders als Katholiken wie die in St. Ursula, feiern evangelische Christen an diesem Tag das Abendmahl. Die Evangelische Kirche in Deutschland schreibt auf ihrer Webseite: "Im Angesicht des Kreuzes muss jeder Christ sich fragen, wie ernst es ihm mit seinem Glauben ist und ob er bereit ist, Jesus auf seinem Leidensweg zu folgen." Eine solche Selbstkritik könne allerdings nur üben, wer über dem Klagen das Frohmachende des Evangeliums nicht vergesse.