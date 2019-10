Trauer um Schlagersänger Karel Gott

Rund 1.000 Lieder in sechs Jahrzehnten

Geboren wurde Karel Gott am 14. Juli 1939 im westböhmischen Pilsen. Nachdem er sich als junger Mann vergeblich um einen Studienplatz an einer Kunsthochschule beworben hatte, absolvierte er eine Elektrikerlehre. 1958 nahm er in Prag an einem Talent-Wettbewerb teil - es sollte der Auftakt einer großen Karriere werden. 1960 begann er am Konservatorium, Operngesang zu studieren, feierte bald aber schon große Erfolge als Sänger von Unterhaltungsmusik. 1968 trat er für Österreich beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in London auf.

Über die rund sechs Jahrzehnte seiner Karriere nahm er an die 1.000 Lieder auf. Er neben tschechischen Alben veröffentlichte er auch deutsche und russische. Bis zuletzt arbeitete Karel Gott an seiner Autobiografie, die nächstes Jahr erscheinen soll.

"Einer der größten Tschechen"

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš will Medienberichten zufolge seiner Regierung ein Staatsbegräbnis für Karel Gott mit einer Trauerfeier im Prager Veitsdom vorschlagen. Auf Twitter bezeichnete Babiš den Sänger als einen der größten Tschechen. "Er hat mich seit meiner Jugend begleitet. Und jeden von uns." Er habe Karel Gott sehr geschätzt. "Mehr, als ich zu sagen vermag."

Staatspräsident Miloš Zeman sprach von einer sehr traurigen Nachricht für das ganze Land. "Karel Gott war ein wirklicher Künstler, der sein Leben anderen geschenkt hat." Der tschechische Nachrichtenkanal ČT24 zeigte eine Sondersendung zum Tod des Sängers.

Kritik an Karel Gotts politischer Haltung

Kritik sah sich Karel Gott nach der Wende 1989 wegen seiner politischen Haltung in der Zeit des Sozialismus ausgesetzt. Denn der Sänger unterzeichnete die "Anticharta", die sich gegen die tschechoslowakische Bürgerrechtsbewegung Charta 77 der Schriftsteller Václav Havel und Pavel Kohout richtete.

Im November 1989 unterstützte Karel Gott aber die Samtene Revolution, als er auf einer Kundgebung in Prag zusammen mit dem regimekritischen Liedermacher Karel Kryl vor mehr als 200.000 Menschen die tschechische Nationalhymne anstimmte.