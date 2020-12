Kardinal Marx gründet Stiftung für Missbrauchsopfer

500.000 Euro steckt Reinhard Marx in die neu gegründete Stiftung. Sie trägt den lateinischen Namen "Spes et Salus", zu deutsch "Hoffnung und Heil". Um Wiedergutmachung oder Entschädigungen soll es nicht gehen. Vielmehr soll die Stiftung Betroffenen von Missbrauch einen "Weg zu Heilung und Versöhnung eröffnen".

Prävention und Aufarbeitung

Dabei soll die Stiftung das Engagement der katholischen Kirche in der Prävention sowie in der Aufarbeitung und Anerkennung des Leids ausdrücklich ergänzen. Marx geht es darum, Betroffene in einer "selbstbestimmten persönlichen Entwicklung" zu unterstützen.

Die Initiativen, die aus der Stiftung finanziert werden, werden vom Zentrum für Kinderschutz an der römischen Gregoriana Universität begleitet. Deren Leiter, der deutsche Jesuit Hans Zollner, findet: Es genüge nicht, sich bei Betroffenen von sexueller Gewalt und deren Vertuschung zu entschuldigen – es müsse sich auch etwas ändern.

Marx gibt Privatvermögen an Stiftung

In einer Pressemitteilung des Erzbistums München erklärt Kardinal Marx, er habe sich entschlossen "den allergrößten Teil" seines Privatvermögens an die Stiftung zu geben. Da er immer verantwortlich mit seinen Einkünften als Professor und Bischof umgegangen sei, seien im Lauf der Jahre 500.000 Euro zusammengekommen. Und die wolle er nicht für sich einsetzen, "sondern für das Heil und die Heilung von Menschen" .