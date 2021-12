Kanzler ohne Konfession: Wie religiös ist die neue Regierung?

"So wahr mir Gott helfe" - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seiner Vereidigung gestern auf den freiwilligen Zusatz verzichtet. Nach seinem Austritt aus der evangelischen Kirche ist er der erste konfessionslose Regierungschef in Deutschland und damit der zweite Bundeskanzler nach Gerhard Schröder (SPD), der den Gottesbezug in der Eidesformel wegließ. Nur neun der insgesamt 16 Minister verwendeten den Zusatz.

Kein Gottesbezug bei den Grünen, neun Minister mit Zusatz

Der stellvertretende Regierungschef, Robert Habeck (Grüne), so wie die anderen Minister der Grünen verzichteten bei ihrem Eid auf den Gottesbezug. Alle vier FDP- und mehrere SPD-Minister beriefen sich bei ihrer Vereidigung auf Gott, etwa Finanzminister Christian Lindner (FDP), der als 18-Jähriger aus der katholischen Kirche ausgetreten war.

Rund ein Drittel der Kabinettsmitglieder ist evangelisch, darunter Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Er spielt Orgel und war mehr als zehn Jahre als nebenamtlicher Kirchenmusiker in der Pfalz tätig. Die Chefin des neuen Bauministeriums, Klara Geywitz (SPD), ebenfalls evangelisch, gehört zum Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD. Sie sprach den Eid mit dem Zusatz "So wahr mir Gott helfe" - ebenso ihre Parteikolleginnen und -kollegen Nancy Faeser, Hubertus Heil, Karl Lauterbach und Christine Lambrecht. Der neue Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (beide SPD) ließen den Zusatz wie Scholz weg.

Zu den Protestanten im Kabinett gehört auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die sich selbst allerdings als "nicht gläubig" bezeichnet. Genauso sagt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), auf dem Papier der erste Muslim an der Spitze eines Ministeriums, über sich, dass er den Glauben nicht praktiziere. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (beide FDP) sind katholisch.

"Fortschritts-Kabinett" spiegelt schwindenden Einfluss der Kirchen

Anders als bei CDU und CSU sind bei SPD, Grünen und FDP öffentliche Bekenntnisse von Politikern zu Kirchenzugehörigkeit oder Glaubensüberzeugung selten. Insgesamt spiegelt das "Fortschritts-Kabinett" in seinen unterschiedlichen Spielarten der Religionszugehörigkeit eine religiös vielfältige Gesellschaft und den schwindenden gesellschaftliche Einfluss der Kirchen wider. Vorherrschend ist der Bezug auf Werte oder Traditionszusammenhänge.

So erkennt Scholz bei aller Zukunftseuphorie des Koalitionsvertrags die Bedeutung der Herkunft an: "Unser Land und auch ich sind vom christlichen Glauben geprägt." Für den protestantisch sozialisierten Hanseaten zeigt sich das wohl kaum zufällig im persönlichen "christlichen Arbeitsethos", wie er der Katholischen Nachrichten-Agentur sagte.

Eigene Akzente im Koalitionsvertrag

In der Religionspolitik setzt die Ampelkoalition in ihrem Vertrag eigene Akzente. So will man etwa bei der Frage der Ablösung der Staatsleistungen zu einer Lösung kommen. In der Frage des Lebensschutzes wird die "reproduktive Selbstbestimmung" betont, statt eines Staatskirchenrechts ist nun von einem "Religionsverfassungsrecht" die Rede. Außerdem - so steht es sinngemäß im Koalitionsvertrag - will man prüfen, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen angeglichen werden kann.

Zu den Gratulanten nach der Ernennung der neuen Bundesregierung gehörten auch Vertreter der beiden Kirchen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, etwa. Und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Annette Kurschus, zeigte sich dankbar, dass neben der Pandemie an vorderster Stelle für die neue Regierung "die Bekämpfung des Klimawandels, der Zusammenhalt der Gesellschaft und der Schutz der Flüchtlinge zu ihren zentralen Anliegen zählt". Diese Themen lägen auch den Kirchen sehr am Herzen. Mit Freude habe sie wahrgenommen, "dass Sie das große Engagement vieler Christinnen und Christen in unserer Gesellschaft ausdrücklich würdigen", so Kurschus an Scholz gewandt. Ihm wünsche sie "viel Kraft und Gottes Segen".

Hoffnung auf gute Zusammenarbeit

Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine glückliche Hand und göttlichen Segen in herausfordernden Zeiten gewünscht. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing dankte Scholz für die Wertschätzung gegenüber Kirchen und Religionsgemeinschaften im Koalitionsvertrag. Er gehe davon aus, dass es viele gesellschaftlich relevante Themen gebe, "zu denen wir bald ins Gespräch kommen sollten", erklärte Bätzing. Es werde das gemeinsame Ziel sein, bei anstehenden Herausforderungen die Menschen im Blick zu haben und die Lebensverhältnisse "auf einem wertebasierten Fundament zukunftsweisend zu gestalten".

Der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße schrieb dem neuen Kanzler, er wünsche ihm "alles Gute, Mut, Freude an der Aufgabe und einen guten ethisch-moralischen Kompass". Heße erinnerte demnach an den "Anker" des SPD-Politikers in Hamburg. Er glaube, dass die Hansestadt auch weiterhin eine besondere Rolle für Scholz spielen werde.

Laienkatholiken kündigen kritische Begleitung an

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) kündigte an, die Arbeit der neuen Regierung kritisch zu begleiten. Man sehe manche Positionen etwa zur Schwangerenkonfliktberatung oder zur Stammzellforschung im Koalitionsvertrag "mit großer Sorge", sagte ZdK-Vizepräsidentin Birgit Mock. Ähnlich äußerte sich die neue ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp. "Im Bundestag wird die Zahl der Kirchenmitglieder immer kleiner. Wir betrachten es deshalb nicht als Selbstverständlichkeit, dass christliche Positionen automatisch gekannt und in jedem Fall berücksichtigt werden", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es zähle die Kraft des besseren Arguments. "Wir freuen uns auf Gespräche mit der künftigen Regierung."

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) begrüßte, dass die neue Bundesregierung "nahezu paritätisch" besetzt sei. Besorgt zeigte sich der Verband bei den neu gesteckten Zielen der Regierung bei den Themenfeldern Lebensanfang und Lebensende. "Während eine zeitnahe fraktionsübergreifende Diskussion zur Sterbehilfe begrüßt wird, lehnt der Frauenbund die Abschaffung des Paragraphen 219a und die Prüfung der Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellenspende und der altruistischen Leihmutterschaft ab", heißt es in einer Mitteilung.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland gratulierte dem neuen Kanzler ebenfalls und wünschte ihm im Kurzbotschaftendienst Twitter nach der offiziellen Amtsübernahme "eine glückliche Hand".