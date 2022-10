Kanye West trägt Rassismus-Slogan auf der Pariser Fashion Week

Ye, wie Kanye West seit Herbst 2021 genannt werden will, postete am Dienstag eine Instagram-Story, in der er das Shirt verteidigte. Auf einem schwarzen Hintergrund mit weißem Text schrieb er: "Jeder weiß, dass Black Lives Matter ein Betrug ist."

Kanye West unterstütze Trump

Der Rapper äußert sich immer wieder politisch. Kanye West war einer von wenigen populären Künstlern, die den früheren US-Präsidenten Donald Trump öffentlich unterstützten. 2018 traf er Trump im Weißen Haus und trug dabei eine Baseball-Mütze mit dessen Wahlkampf-Slogan "Make America Great Again".

2020 bewarb sich Ye selbst für das Amt des US-Präsidenten. Wegen verpasster Anmeldefristen schaffte er es jedoch in den meisten Staaten nicht auf den Wahlzettel.

Kritik in den Sozialen Netzwerken

West erregt häufig mit bizarren Nachrichten in seinen sozialen Kanälen Aufsehen. Medienberichten zufolge leidet er seit Jahren unter psychischen Problemen. Die US-amerikanische Ärztin und ehemalige Professorin an der New York University School of Medicine Uché Blackstock führt die Äußerungen allerdings nicht auf eine Erkrankung zurück. Sie schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: "Ich brauche so viele Psychiater wie möglich in dieser Vogel-App [Anm.: gemeint ist Twitter], um klarzustellen, dass Kanyes Anti-Blackness nichts mit seiner bipolaren Störung zu tun hat."

Die Journalistin Jemele Hill (The Atlantic) twitterte: "So viele Leute versuchen, Kanye das Tragen eines White Lives Matter-T-Shirts als Troll-Move oder als Marketing zu entschuldigen. Vielleicht ist es das. Aber es ist eine gefährlich dumme Botschaft, jemanden mit seiner massiven Plattform sendet."

