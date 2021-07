Kanye West narrt mit neuem Album "Donda" die Musikwelt

11. Februar, 2016. In einem Kino in München. Der Saal ist voller neugieriger Menschen, die nicht den nächsten Blockbuster sehen wollen, sondern einen Live-Stream: Eine Album-Preview-Show aus dem Madison Square Garden in New York City, übertragen in Kinos auf der ganzen Welt. Anlass ist "The Life of Pablo", das siebte Album von Rapper, Produzent und überlebensgroßer Celebrity-Persönlichkeit Kanye West. Damals wie heute gilt: Wenn Kanye ein Album rausbringt, dann soll gefälligst die ganze Welt hinschauen!

Kanye West - nach wie vor ein Ereignis

Kanyes neues Album heißt “Donda”, benannt nach Wests 2007 verstorbener Mutter. Angekündigt war es für heute Nacht. Auch wenn am Ende doch alles wieder ein bisschen anders sein sollte. Das der Name Kanye überhaupt noch für das gigantische Popkultur-Event steht, ist dabei nicht selbstverständlich. In den letzten fünf Jahren hat sein Thron doch bedenklich gewackelt. Erst posaunt Kanye West in die Welt hinaus, dass er großer Fan vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump sei. Für viele seiner Fans, besonders die aus der afroamerikanischen Community, damals ein Schlag ins Gesicht.

Dann folgt ein weiterer Tiefpunkt, als er in einem Interview die Verbrechen der Sklaverei verharmlost. Trotzdem halten ihm damals viele seiner Hardcore-Fans die Stange und sowohl die acht (!) Alben, die Kanye West bis 2018 produziert und veröffentlicht, werden in Fan-Kreisen zwar heiß diskutiert, seziert, aber auch viel und gern gehört. Die Reviews hingegen für sein letztes Werk “Jesus Is King” fallen jedoch allenfalls gemischt aus. So schreibt damals etwa der britische Guardian: Das Album sei der “definitive Beweis” dafür, dass Kanye Wests goldene Schaffensperiode vorbei ist.

“Donda”: lang angekündigt, bis heute verspätet

Schafft Kanye nun mit Album Nummer 10 die Wende? Seit mittlerweile einem Jahr tröpfeln Nachrichten-Schnipsel über ein neues Kanye West-Projekt durch die Feeds. Im Juli dann verdichten sich die Hinweise auf ein neues Album: Ex-Basketballer und Internet-Personality Justin Laboy twittert gar, dass er “Donda” schon gehört habe.

Und heute Nacht, vom 22. auf den 23. Juli, endlich gibt es die Live-Stream-Premiere des Albums. Übertragen aus dem Mercedes Benz Stadium in Wests Geburtsstadt Atlanta, Georgia. Dort lauschen um die 5000 Gäste den neuen Songs und im Musik-Internet sprechen plötzlich wieder alle darüber, worüber man nach Kanye West sowieso immer sprechen sollte: Kanye West.

Gewaltige Selbstinszenierung – dann Stille

Während aus den Boxen die neuen Songs dröhnen, spaziert ein stolzer Kanye West im roten Lederoutfit, orangefarbenen Yeezy-Schuhen und einer durchsichtigen Gesichtsmaske durch die Arena, fällt theatralisch auf die Knie, zeigte mit der rechten Hand gen Himmel und sieht dabei je nach Ausleuchtung so aus, als wäre er in einer Salzwüste oder auf dem Mond unterwegs. Bei der Premiere von “The Life of Pablo” war er noch von Musiker-Kollegen wie Kid Cudi und Pusha T umringt, diesmal ist er mutterseelenallein.

Doch nach der Show folgt die große Stille. "Donda" ist nirgends abzurufen. Stand Freitag Vormittag ist “Donda” offiziell noch immer nicht erschienen, Gerüchten zufolge habe Rapper Jay-Z seinen Part auf einem Song erst am Donnerstagnachmittag aufgenommen. Diese Spitz-auf-Knopf-Gangart ist bei Kanye West nichts Neues, aber gerade deswegen fühlt sich die “Donda”-Verspätung eher ermüdend und anmaßend als aufregend an.

Premiere in Atlanta: Fans tanzen, schreien, weinen

Auf Fan-Videos aus der Arena sieht man Menschen, die tanzen, schreien, sogar weinen. Kein Wunder: gemeinsam mit Anderen in einem Raum Musik zu hören, ist ein emotionales Erlebnis, das vielen von uns seit anderthalb Jahren versagt geblieben ist; und mancherorts auch noch versagt bleiben wird.

Doch wie ist eigentlich die Musik? “Donda” löst auf den ersten Eindruck das Versprechen Wests, auch weiter “keine säkulare Musik mehr zu machen", teilweise ein: Im Opener wird über Gospel-artige Akkorde immer wieder dieselbe Phrase “We’re gonna be OK” wiederholt. Im bereits im Vorfeld angeteasten Song “No Child Left Behind” beschränkt sich Kanye Wests Part auf das Mantra: “He’s done miracles on me”. Es sind keine religiösen Songs, wenngleich doch voll der Koketterie mit christlichen Motiven.

Yeezus und Jesus

Wests Beziehung zum christlichen Glauben ist komplex und widersprüchlich. So kann es seltsam anmuten, einen schwerreichen Mann, der Social Media so strategisch genutzt hat wie Kanye West, darüber singen zu hören, dass es doch schön wäre, das Handy wegzulegen und stattdessen zu beten. So geschehen etwa in seinem Song “Closed On Sunday” von 2019. Aber was Kanyes Musik immer mit am meisten ausgemacht hat, ist sein Gefühl für Sounds und Samples – mal soulig und melodisch, mal harsch, industriell und kakophon. Hat er sich das auch auf "Donda" bewahrt?

Nach den ersten Eindrücken des Events in Atlanta lässt sich sagen: Der “Chipmunk Soul”-Sound, den West mit seinen frühen Hits etablierte, spielt auch hier keine Rolle mehr. Stattdessen hört man viel leeren Raum, kaum perkussive Elemente, dafür aber viel Autotune, wie auf dem melancholisch roboterhaften Song mit dem mutmaßlichen Titel “Remote Control”. Zu hören sind auch bekannte Größen wie Travis Scott und Playboi Carti und Samples aus Sprachaufnahmen von Wests geliebter Mutter, Donda West. Laut Justin Laboy sei die Produktion von “Donda” der Gegenwart “um Lichtjahre voraus” – dafür lassen sich beim ersten Hören wenig Argumente finden.

Kanye West-Fans müssen weiter warten

Zurück zur großen Kanye-Livestream-Premiere von “Life of Pablo” 2016. Ein Moment, der sich damals eingebrannt hat, ist, als beim Song “Famous” nach knapp zwei Minuten das glorreiche, verspielte Sample aus “Bam Bam” im Original von der jamaikanischen Sängerin Sister Nancy, einsetzte.

Das war ein frischer, emotionaler Musikmoment. Einer, von denen es auf “Donda” nach ersten Eindrücken leider wenige gibt. Kanye rekurriert textlich mal auf Gott, mal auf seine Mutter, mal auf seine baldige Ex-Frau Kim Kardashian (“Single life ain’t so bad!” singt West an einer Stelle). Markante Beat-Drops oder Hooklines aber sind Mangelware.

Ein finales Urteil über “Donda” erlaubt das aber nicht. Schließlich kann es gut sein, dass Kanye West noch Songs verwirft oder Parts umbaut. Wer weiß, offiziell ist ja noch nichts. Das heißt für die Fans: Sie müssen weiter das tun, was sie seit Jahren tun: Geduld haben.