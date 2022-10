Rapper Ye aus Hauptsitz von Sportartikelfirma Sketchers geworfen

Nach seinen antisemitischen Hassreden setzte ihn Adidas vor die Tür, nun versuchte er offenbar in eine andere wieder einzutreten – vergeblich: Der als Kanye West bekannt gewordene Rapper Ye ist am Mittwoch aus dem Hauptsitz des Sportbekleidungsherstellers Sketchers geworfen worden. Ye sei "unangemeldet und ohne Einladung" in der Sketchers-Zentrale in Manhattan Beach erschienen und von zwei Mitarbeitern mit seiner Begleitung hinaus eskortiert worden, weil er unautorisisert gefilmt habe, teilte das Unternehmen mit.

Unter anderem wegen antisemitischer Äußerungen kündigte Adidas erst am Dienstag dieser Woche die Zusammenarbeit mit den US-Rapper auf. "Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich", heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen dulde keinen Antisemitismus und auch keine andere Art von Hassrede.

Sketchers: Kein Interesse an Zusammenarbeit mit Ye

Adidas teilte weiter mit, dass man nach eingehender Prüfung die Entscheidung getroffen habe, die Partnerschaft mit West mit sofortiger Wirkung zu beenden, die Produktion von Produkten der Marke Yeezy einzustellen und alle Zahlungen an den Künstler und seine Unternehmen zu stoppen. Zuletzt hatte auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, die Aufkündigung des Vertrages gefordert. Nun begrüßte die Organisation die Entscheidung als "überfällig".

Beim Sportbekleidungshersteller Sketchers hat man nun, zumal er auch ohne vorherige Vorwarnung aufkreuzte, kein Interesse an einem Treffen, geschweige denn an einer Zusammenarbeit mit dem US-Rapper.

Kanye West leidet an bipolarer Störung

Kanye West leidet an einer bipolaren Störung, bei der es zu extremen Schwankungen unter anderem der Stimmung und des Antriebs kommt. Trotz dieser psychischen Probleme werden Wests – umstrittene bis justiziablen – Äußerungen immer wieder öffentlich diskutiert. So zum Beispiel nächtliche Twitter-Tiraden gegen seine Ex-Frau Kim Kardashian, der er Untreue vorwarf.

Dann sorgte West 2020 mit einer – schon wegen nicht eingehaltener Regularien – aussichtslosen Bewerbung für das US-Präsidentenamt für Aufsehen. In schusssicherer Weste hielt der Rapper damals einen ausschweifenden egozentrischen Monolog, bei dem er schließlich in Tränen ausbrach. West gilt eigentlich als Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Provokation auf Pariser Modewoche

Zuletzt provozierte der 45-Jährige dabei nicht nur mit seinen antisemitischen Äußerungen, sondern auch mit einem Slogan gegen die "Black Lives Matter"-Bürgerrechtsbewegung in den USA. Anfang Oktober hatte er bei der Pariser Modewoche mit dem T-Shirt-Aufdruck "White Lives Matter" für wütende Reaktionen gesorgt. Antirassismus-Organisationen stufen den Satz als rassistische Reaktion auf "Black Lives Matter" ein, die sich gegen Gewalt gegen Schwarze einsetzt. Immer wieder versteigt West sich auch in Verschwörungstheorien.

Mehrere Unternehmen haben bereits ihre Verbindungen zu dem Rapper gekappt, auch die Talent-Agentur CAA beendete die Zusammenarbeit mit ihm. Er war kürzlich aufgrund antisemitischer Beiträge von Social-Media-Plattformen gesperrt worden, sein Instagram-Account wurde am Dienstag wieder freigeschaltet.

