Kanonier der Fake-News: Münchhausen wird 300

Seit die Köpfe undicht wurden, tropft ja ziemlich viel Fantasie über die Welt, was an ihr natürlich nicht spurlos vorbeigeht. Jedenfalls wird sie von Jahr zu Jahr fabelhafter und nicht wenige glauben überhaupt nur noch an abenteuerliche Neuigkeiten. Dass der amerikanische Präsident empfiehlt, Desinfektionsmittel zu trinken, der russische Präsident mit sibirischen Kranichen durch die Luft flog und der türkische Präsident behauptet, Muslime hätten Amerika entdeckt, hätte ein vernünftiger Mann und begnadeter Plauderer wie Baron Münchhausen (1720 - 1797) allenfalls nach dem Abendessen zum Besten gegeben, inzwischen wird sowas bekanntlich auch tagsüber gesendet, und zwar bei jeder Beleuchtung.

Stalagtiten der Verblödung

Wenn nicht alles täuscht, ist die komplette Fantasie also inzwischen aus den Köpfen heraus und in die Welt hinein gesickert. Da, wo Münchhausen in seiner Erinnerung noch jede Menge unwahrscheinliche Anekdoten und aberwitzige Erlebnisse vorfand, klaffen in unserer Zeit nur noch Hohlräume, in denen sich der Wahnsinn ablagert: Sie wissen ja, von unten nach oben wachsen die Verschwörungstheorien, von oben nach unten die Fake-News, aber beide brauchen Millionen von Klicks, bis sie auch nur auf einen Zentimeter Wahrheit kommen, Stalagmiten und Stalagtiten in den Grotten der Verblödung sozusagen.