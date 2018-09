Kanonendonner und Walzertakt: "Krieg und Frieden" in Nürnberg

Grandiose Leistung der Bühnentechniker

Alle Achtung, wie das Jens-Daniel Herzog, seine jeweils zwei Dramaturgen und Regieassistenten in den Griff bekommen haben. Zunächst wurde Prokofjews Riesen-Werk um rund eine Stunde gekürzt, dann entwarf Ausstatter Mathis Neidhardt ein Bühnenbild, das rasend schnelle Umbauten ermöglichte, das war nah am Filmschnitt. Eine grandiose Leistung der Nürnberger Bühnentechniker. Ein paar schwarze Wände mit Flügeltüren genügten, um immer neue Orte anzudeuten: Kristalllüster für den mondänen Ball, eine Discokugel für eine verruchte Party, ein Waffenschrank als Kennzeichen einer Räuberhöhle, eine Gemäldegalerie als Inbegriff des adeligen Palais. Das machte jederzeit was her, war fesselnd und setzte das Publikum in Erstaunen, etwa, als plötzlich im Kanonendonner die gesamte Rückwand nach vorne fiel. Da war der eine oder andere regelrecht verdattert, zumal ein Windstoß über die Köpfe hinweg sauste und Rauchschwaden in der Luft standen.

So zeitlos wie packend

Kostümbildnerin Sibylle Gädeke hatte sage und schreibe 400 Outfits designt, das hatte schon fast Hollywood-Format, und dabei schaffte sie die Meisterleistung, die Optik aktuell zu halten, ohne auf russisches Flair zu verzichten. Diese Version von "Krieg und Frieden" ist so zeitlos wie packend. Jens-Daniel Herzog verfiel auch nicht auf die fatale Idee, einmal mehr ein "Elends-Russland" zu zeigen, wie leider häufig zu sehen. Zwar schälte sich am Anfang ein Obdachloser aus seinem Schlafsack und hisste die verschiedenen Russland-Flaggen der letzten 200 Jahre, aber es blieb bei diesem kurzem Hinweis, dass Kriege die Lage der einfachen, mittellosen Menschen niemals verbessern.